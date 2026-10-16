Sắc vóc các nữ Công an Hà Nội khi trình diễn dân vũ với áo dài

TPO - Hơn 250 nữ chiến sĩ công an đến từ 21 cụm thi đua mang đến nhiều tiết mục biểu diễn tại "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" để lan tỏa vẻ đẹp và bản lĩnh của lực lượng.

Ngày 15/10, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” với chủ đề “Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô” dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Đối với phụ nữ Công an Thủ đô, hoạt động này tạo thêm không gian để phát huy năng khiếu, sự sáng tạo và tinh thần tập thể.

Đại úy Phạm Thị Ngọc Linh (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội) cho biết tự hào khi trình diễn trên sân khấu lớn. "Chúng tôi không chỉ đẹp trong bộ cảnh phục mà còn rạng rỡ khi khoác áo dài truyền thống Việt Nam", chị nói.

Thông qua việc kết hợp trình diễn áo dài và dân vũ, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội hướng tới xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, chiến sĩ toàn diện: duyên dáng trong đời sống, bản lĩnh trong công tác, năng động trong các hoạt động tập thể và luôn sẵn sàng trước những yêu cầu của nhiệm vụ.

Sự kết hợp giữa vẻ dịu dàng trong tà áo dài và bản lĩnh trên mặt trận công tác đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người tham dự.

Trong buổi sáng, 21 đội tuyển bước vào phần thi trình diễn áo dài, mang đến những sắc màu duyên dáng, sáng tạo, thể hiện vẻ đẹp và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân.

Từ sân chơi văn hóa này, phụ nữ Công an Thủ đô có thêm động lực để phát huy phẩm chất tốt đẹp, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tự tin hội nhập và tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an thành phố Hà Nội.

Hội đồng Ban Giám khảo chương trình quy tụ các tên tuổi uy tín: nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục (Trưởng Ban Giám khảo); Hoa hậu Việt Nam 2010, NTK Đặng Thị Ngọc Hân và Đại tá Nguyễn Thị Quế - Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân ấn tượng với phần trình diễn áo dài của các nữ chiến sĩ". "Thường ngày họ mặc cảnh phục mạnh mẽ, nhưng khi khoác áo dài lại thể hiện nét mềm mại. Sự nữ tính không làm giảm đi bản lĩnh của các chiến sĩ", Ngọc Hân nói. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, cô gửi lời chúc các nữ công an sức khỏe, vững vàng khi làm nhiệm vụ và hạnh phúc bên gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự Thủ đô. Ông khẳng định Ngày hội là hoạt động tôn vinh nét đẹp truyền thống và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Công an Hà Nội.

Ngày hội của phụ nữ Công an Thủ đô quy tụ 21 cụm thi đua, tranh tài ở hai nội dung: trình diễn áo dài và dân vũ. Các đội tự chuẩn bị âm nhạc, trang phục, đội hình và thuyết trình song ngữ. Chung cuộc, giải nhất thuộc về Cụm thi đua số 5; Cụm số 2 và số 9 đồng giải nhì.