Sắc vóc các nữ Công an Hà Nội khi trình diễn dân vũ với áo dài

TPO - Hơn 250 nữ chiến sĩ công an đến từ 21 cụm thi đua mang đến nhiều tiết mục biểu diễn tại "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" để lan tỏa vẻ đẹp và bản lĩnh của lực lượng.
Trong buổi sáng, 21 đội tuyển bước vào phần thi trình diễn áo dài, mang đến những sắc màu duyên dáng, sáng tạo, thể hiện vẻ đẹp và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân.
Hội đồng Ban Giám khảo chương trình quy tụ các tên tuổi uy tín: nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục (Trưởng Ban Giám khảo); Hoa hậu Việt Nam 2010, NTK Đặng Thị Ngọc Hân và Đại tá Nguyễn Thị Quế - Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân.
Ngày hội của phụ nữ Công an Thủ đô quy tụ 21 cụm thi đua, tranh tài ở hai nội dung: trình diễn áo dài và dân vũ. Các đội tự chuẩn bị âm nhạc, trang phục, đội hình và thuyết trình song ngữ. Chung cuộc, giải nhất thuộc về Cụm thi đua số 5; Cụm số 2 và số 9 đồng giải nhì.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày cuối tuần khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì hình thái tăng nhiệt so với cùng kỳ các năm gần đây. Hình thái cho cảm nhận thực tế khá khó chịu.
TPO - Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài khoảng 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu.
Với mục tiêu nâng giá trị sản xuất lên mức 3 tỷ đồng/ha/năm, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) đang dồn lực chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái để bứt phá kinh tế.
Rời bỏ những chuyến săn ảnh quen thuộc, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Phụ nữ Hà Nội đã tìm về vùng ven đô lập trang trại, xây dựng mô hình chăn nuôi sinh học khép kín nhằm tìm lời giải cho bài toán thực phẩm an toàn.
Đứng trước sức ép cạnh tranh và thay đổi của thị trường, nhiều nữ nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề Hà Nội đã chủ động đổi mới kỹ thuật, đưa sản phẩm lên các nền tảng số và kết hợp du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
TPO - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được lắp dầm, thi công bản mặt cầu, phấn đấu thông xe một phần vào đầu tháng 12/2026. Bên cạnh công trường, cầu cũ vẫn gánh dòng phương tiện đông đúc, người dân đi lại khó khăn vào giờ cao điểm
Từ ngày 15/10/2026, hành khách đi tuyến buýt số 31 (Bách Khoa – Chèm, Đại học Mỏ) sẽ được phục vụ bằng đoàn phương tiện xe buýt điện mới, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel hiện đang hoạt động trên tuyến.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý cây xanh triển khai biện pháp kỹ thuật giảm mùi hương nồng gắt trước mắt, đồng thời lập danh mục khảo sát để đề xuất phương án di dời, trồng thay thế trước ngày 26/10.
TPO - Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cây cầu vượt tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 đã dần lộ diện khi các trụ cầu hoàn thiện và nhiều nhịp dầm liên tục đang được đổ bê tông, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.
TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng, 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 (Hà Nội) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Một số đoạn đã cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường hoàn thành, trong khi các hạng mục hạ tầng và vỉa hè tiếp tục được thi công.