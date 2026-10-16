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Hà Nội xử lý rào chắn tại 62 điểm thi công gây ùn tắc

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ rào chắn tại 62 vị trí thi công ảnh hưởng giao thông, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và đề án thoát nước giai đoạn 2026–2030 nhằm giải quyết dứt điểm hai 'điểm nghẽn' lớn của Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về việc xử lý 5 "điểm nghẽn" đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đang tập trung nguồn lực tháo gỡ hai nhiệm vụ trọng tâm: chống ùn tắc giao thông và xử lý ngập úng.

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Các phương tiện chôn chân, ken đặc trên tuyến đường Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm.

Ở nhóm giải pháp giảm ùn tắc, Sở Xây dựng tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả mặt bằng và dỡ bỏ rào chắn tại 62 điểm thuộc 11 dự án trọng điểm đang có tác động trực tiếp đến khả năng lưu thông. Song song với việc thúc tiến độ tại công trường, Sở Xây dựng phối hợp liên ngành liên tục điều chỉnh phân luồng phương tiện phù hợp với thực tế.

Điển hình, đầu tháng 10 vừa qua, các phương án phân luồng tạm thời đã được áp dụng trên tuyến đê Vân Cốc (đoạn qua xã Liên Minh), khu vực cầu Xuân Mai (đường Hồ Chí Minh) và trạm cân kiểm soát tải trọng phía Bắc cầu Thăng Long để bảo đảm vừa sửa chữa hạ tầng, vừa hạn chế xung đột giao thông. Một số điểm bất cập phát sinh theo phản ánh của người dân tại Quốc Oai, Vật Lại, Tùng Thiện và khu vực ngõ 21 Yên Xá (quận Hà Đông) cũng được rà soát, xử lý dứt điểm.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo các quyết định thay thế quy định hiện hành nhằm siết chặt kỷ cương quản lý thi công, hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ, quản lý khai thác hệ thống đường đô thị và các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.

Đối với bài toán tiêu thoát nước, ngày 2/10, Sở Xây dựng đã trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành giai đoạn 2026–2030 (Tờ trình số 420/TTr-SXD). Cùng với đó, dự thảo quyết định sửa đổi quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải cũng được trình thành phố ngày 5/10 nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ.

Về đầu tư công trình, ngày 6/10, Sở đã trình phê duyệt Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây theo hình thức PPP (loại hợp đồng BT), gồm hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố được giao nhiệm vụ dồn lực hoàn thành các dự án thoát nước theo kế hoạch, xử lý nhanh các điểm ngập cục bộ.

Ngoài ra, thành phố đang phối hợp nghiên cứu phương án nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội để tăng khả năng thoát lũ kết hợp bảo đảm luồng tàu thủy.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ siết chặt công tác giám sát, kiểm tra định kỳ tại các dự án, đặc biệt là những công trình thi công theo lệnh khẩn cấp, gắn trách nhiệm tiến độ đi đôi với bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn đi lại cho người dân.

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#Hà Nội #giao thông #ngập úng #quản lý đô thị #xây dựng #thoát nước

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