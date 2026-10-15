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Giới trẻ

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

Ngô Tùng

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

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Ngày 15/10, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026, thể hiện sự quan tâm và chung tay chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người lao động. Ảnh: Ngô Tùng
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Với nhiều cặp đôi thanh niên công nhân, khi thu nhập còn hạn chế, việc tổ chức một lễ cưới trang trọng, đủ đầy đôi khi vượt quá khả năng và buộc phải tạm gác lại. Chương trình Lễ cưới tập thể năm nay tiếp tục mang đến ngày vui trọn vẹn cho 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM. Ảnh: YEAC
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Lễ cưới tập thể chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương, TPHCM) với đầy đủ những nghi thức, nghi lễ truyền thống.
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Tại đây, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TPHCM chúc phúc và trao quà cưới cho các đôi uyên ương. Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, giao lưu “Vũ điệu hạnh phúc” và tiệc cưới.
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Phát biểu tại lễ cưới, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - mong muốn mỗi gia đình tiếp tục gìn giữ ngọn lửa yêu thương bằng sự tôn trọng, thủy chung, trách nhiệm; cùng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Bà gửi gắm sau lễ cưới, các đôi vợ chồng sẽ có thêm động lực, lao động giỏi, sống tốt, tích cực đóng góp cho doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.
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Chị Nguyễn Thị Oanh và chồng là anh Bùi Quang Khánh hiện sinh sống tại phường Tân Tạo (TPHCM). Hiện chị làm việc tại Công ty Pouyuen, còn anh làm bảo vệ. Quen biết và nên duyên vợ chồng đã 25 năm, tuy nhiên anh chị vẫn chưa có một đám cưới bởi công việc và thu nhập không đảm bảo, điều kiện kinh tế không cho phép.
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“Khi thành phố tổ chức chương trình này, chúng tôi rất vui mừng. Vợ chồng rất trân trọng những tình cảm, sự chăm lo của các cơ quan, ban ngành và đơn vị mình làm việc”, chị Oanh chia sẻ và cho biết vợ chồng chị đã có hai con, hiện tại đã 25 tuổi và 16 tuổi.
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Người thân, bạn bè chung vui, chúc phúc các đôi uyên ương trong tiệc cưới sau các nghi lễ chính thức.
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Trước khi diễn ra lễ cưới, sáng 15/10, 52 cặp đôi cô dâu chú rể đã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành TPHCM thành kính dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
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Tại lễ dâng hoa, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố đã trao Giấy chứng nhận kết hôn﻿ cho các cặp đôi.
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Các đôi cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày cưới. Sau bao năm gầy dựng cuộc sống gia đình và xây đắp tương lai, họ chính thức có được ngày vui trong đời và hạnh phúc đón nhận những lời chúc mừng của mọi người dành cho mình.
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Các cặp đôi trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Nhà hát thành phố đến ga Bến xe Suối Tiên. Việc kết hợp diễu hành bằng xe đạp và trải nghiệm tuyến Metro số 1 không chỉ tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong ngày cưới mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.
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Khởi đầu từ năm 2007, Chương trình “Lễ cưới tập thể﻿” do Thành Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM triển khai đã trở thành một hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn tổ chức lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

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#Lễ cưới tập thể #cô dâu chú rể #đôi uyên ương #nghi thức #ngày hạnh phúc #Thành Đoàn TPHCM #thanh niên công nhân #Lễ cưới tập thể

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