Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Trong đêm gala, học viên lớp bồi dưỡng và ban nhạc của học viên Trường Sĩ quan Chính trị cùng các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Kịch Việt Nam đã trình diễn chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vở kịch ngắn “Miền Nam trong trái tim Bác” trong chương trình gala.

Chương trình gồm các tiết mục ca hát, kịch ngắn được dàn dựng và tập luyện công phu, góp phần thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; đồng thời thể hiện kỹ năng phối hợp, tổ chức hoạt động và truyền thông được rèn luyện tại lớp bồi dưỡng.

Theo Ban tổ chức, lớp bồi dưỡng gồm 16 chuyên đề và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn, tăng 2 chuyên đề thực hành so với năm 2025. Nội dung được xây dựng để sau mỗi chuyên đề, học viên có thể trả lời ba câu hỏi: cần làm gì, làm như thế nào và làm thế nào để đạt hiệu quả cao hơn.

Một điểm nhấn của đợt bồi dưỡng là tăng cường nội dung về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ được gắn với những công việc hằng ngày như tham mưu, tuyên truyền, tổ chức phong trào, giúp cán bộ Đoàn có thêm công cụ nâng cao chất lượng công tác.

﻿ Một số tiết mục đặc sắc trong chương trình gala.

Các chuyên đề tổng quan trí tuệ nhân tạo và an toàn dữ liệu, thực hành trợ lý ảo AI do Học viện Viettel đảm nhiệm tạo điều kiện để học viên tiếp cận, thực hành và vận dụng công nghệ. Việc sử dụng AI đồng thời gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường hoạt động đặc thù của Quân đội.

Học viên được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ số, nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục thanh niên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; sử dụng phần mềm thiết kế chương trình truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan tại đơn vị cơ sở.

Cùng với đó là những nội dung sát nhiệm vụ của cán bộ Đoàn: Xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn; định hướng nghiên cứu khoa học, tham gia các giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Với kết quả 100% đạt khá, giỏi (trong đó có 26 học viên đạt giỏi), lớp bồi dưỡng đã trang bị nhiều kỹ năng thiết thực cho các thủ lĩnh thanh niên áo lính.

Các kỹ năng thuyết trình, tổ chức hội thao, trò chơi quân sự, xây dựng mô hình, câu lạc bộ thanh niên và tổ chức hoạt động phòng Hồ Chí Minh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ cũng được chú trọng. Học viên có thêm kinh nghiệm lựa chọn nội dung, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy và tổ chức hoạt động phù hợp với đơn vị.

Những giờ học trên giảng đường còn được nối tiếp bằng các hoạt động giao lưu, trao đổi mô hình với tuổi trẻ Lữ đoàn 406 (Quân khu 2), Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công) và Trường Sĩ quan Chính trị. Qua đó, học viên tìm hiểu cách tổ chức phong trào ở những loại hình đơn vị khác nhau.

Chương trình còn đưa học viên tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Khu Di tích K9, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; tìm hiểu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số địa điểm…

Với phương châm “học đủ, học đúng” tiến tới “học thật, hiểu thật, làm thật, tạo chuyển biến thật”, tinh thần “3 tiên phong quyết thắng” sẽ tiếp tục được những thủ lĩnh thanh niên tham gia lớp bồi dưỡng cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc, sáng kiến thiết thực, góp phần phát huy sức trẻ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.