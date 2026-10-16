Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung từ cái nôi cách mạng Pác Bó

Quốc Nam

TPO - Ngày 15/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, diễn ra tọa đàm thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10.

Tham dự chương trình có anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn; chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Ủy viên Ban BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Cao Bằng. Về phía Đoàn đại biểu Trung Quốc có ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc.

tp_quocnam-z62-1950.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về 4 chủ đề, tập trung vào dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó và những bài học đối với tuổi trẻ hôm nay; dấu ấn cách mạng, mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và truyền thống hữu nghị Trung - Việt.

Đồng thời, trao đổi về trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiếp nối tình hữu nghị “vừa đồng chí vừa là anh em”, phát huy vai trò sứ giả trẻ trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần hành động để kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai.

Từ cội nguồn lịch sử và lý tưởng cách mạng

Bạn Đoàn Mai Hiên, công tác tại Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng chia sẻ, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng.

Chính nơi đây năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua cột mốc biên giới 108 giữa Việt Nam và Trung Quốc để lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba, tìm đường cứu nước và có thời gian dài hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

tp_quocnam-z62-2073.jpg
tp_quocnam-z62-2070.jpg
tp_quocnam-z62-1959.jpg
tp_quocnam-z62-2079.jpg
Các đại biểu là thanh niên hai nước Việt - Trung phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Người đã cùng Trung ương Đảng đưa ra những quyết sách có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong đó, có việc thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay với 5 đội viên do Kim Đồng (Nông Văn Dền) làm đội trưởng.

Từ những thiếu niên làm nhiệm vụ liên lạc, canh gác, bảo vệ cán bộ cách mạng, một tổ chức dành cho thiếu nhi Việt Nam đã ra đời và từng bước trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy, lực lượng thanh niên trẻ hôm nay cần giữ vững lý tưởng và khát vọng cống hiến.

"Yêu nước trong thời đại hôm nay không chỉ là bảo vệ Tổ quốc, mà còn là học tập, lao động, sáng tạo, dám nhận việc khó và đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng", bạn Hiên chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nông Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng không chỉ giúp thanh niên hiểu đúng những giá trị nền tảng, nhận thức sâu sắc về lịch sử dân tộc, về con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin, hình thành bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Muốn vậy, nội dung giáo dục cần được truyền tải bằng những lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng sinh động, gắn với những vấn đề thanh niên quan tâm.

quocnam-z62-1976.jpg
Nhiều ý kiến, tham luận tại diễn đàn về giải pháp, sáng kiến nâng cao tình hữu nghị thanh niên hai nước nhận được sự ủng hộ, đồng tình.

Chị Giang lấy ví dụ tại Việt Nam mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ, trong khi đó, Đoàn TNCS Trung Quốc triển khai mô hình Đoàn tuyên giảng viên trẻ. Dù cách thức triển khai có những điểm khác nhau, nhưng cả hai mô hình đều phát huy vai trò của người trẻ trong truyền tải và tiếp nhận lý luận, để những kiến thức được học thực sự trở thành niềm tin, bản lĩnh và động lực hành động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác giáo dục cần đổi mới phương thức truyền tải, phù hợp với cách tiếp cận thông tin của thanh niên, đồng thời bảo đảm tính chính xác, khoa học và sức thuyết phục.

"Tôi tin rằng, hiệu quả của công tác giáo dục không chỉ được đo bằng những kiến thức thanh niên tiếp thu, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, niềm tin và hành động, để mỗi người trẻ có lý tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước", chị Giang chia sẻ.

Hành động, hội nhập và vun đắp tương lai

Anh Hà Ngọc Huy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng trong bài tham luận có nhắc đến cuộc gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 15/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thanh niên hai nước tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện.

Thanh niên phải cống hiến bằng tri thức và sức sáng tạo. Mỗi người cần chủ động học tập suốt đời, phát triển năng lực số, ngoại ngữ, làm chủ khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo từ đó tạo ra những ý tưởng, sản phẩm và giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn. Đối với thanh niên vùng biên giới, đó có thể là những công cụ quảng bá du lịch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giới thiệu văn hóa địa phương bằng nhiều ngôn ngữ...

Trong một thế giới ngày càng gắn kết, cống hiến còn là chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế. Thanh niên hai nước có thể học hỏi kinh nghiệm, cùng nghiên cứu và sáng tạo, cùng triển khai sáng kiến phục vụ cộng đồng qua từng công việc chung mà hiểu nhau sâu hơn, tôn trọng nhau hơn và xây dựng lòng tin bền vững.

Bày tỏ đồng thuận về xây dựng tình hữu nghị giữa thanh niên Việt – Trung, các đại biểu thanh niên Trung Quốc với những bài tham luận như: Tìm về dấu ấn cách mạng, tiếp nối tình hữu nghị Trung - Việt: Mối tình duyên cách mạng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc của đại biểu Ninh Hạo - Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật và Khoa học đời sống, Đại học Quảng Tây hay Tiếp nối tình hữu nghị “đồng chí vừa là anh em”, làm sứ giả trẻ tuổi cho tình hữu nghị Trung - Việt của đại biểu Lưu Hâm Trạch - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh… đã tô đậm thêm lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến - Hành động của tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng và vun đắp tương lai hữu nghị của thanh niên hai nước.

tp_quocnam-z62-2187.jpg
tp_quocnam-z62-1783.jpg
tp_quocnam-z62-1813.jpg
tp_quocnam-z62-1775.jpg
Thanh niên Việt - Trung tham gia Hành trình đỏ tại Cao Bằng.

Các nội dung thảo luận đề cập việc đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho thanh niên, đưa lịch sử đến gần hơn với thanh niên, đưa lý tưởng gắn với cuộc sống. Việc rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh của thanh niên trong thời đại số được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu bồi đắp phẩm chất từ cội nguồn cách mạng.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Cụ thể 3 diễn đàn, tọa đàm trọng tâm: Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”; Tọa đàm Sinh viên Việt - Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”; Tọa đàm Thanh niên Việt - Trung tại Pác Bó với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin…

Xem thêm

#Việt-Trung #Pác Bó #Hữu nghị #Thanh niên #Cách mạng #Hành trình đỏ #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Cao Bằng #thanh niên Việt - Trung #cuội nguồn cách mạng

Cùng chuyên mục

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe