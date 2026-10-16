Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

Phú Nguyễn

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

10 triệu đồng cho giếng khoan “may rủi”

Dẫn tôi ra khu vực giếng vừa khoan, ông Đoàn Long (thôn Gia, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, nhiều năm nay, để có nguồn nước sinh hoạt, gia đình ông cùng nhiều hộ dân trong thôn phải liên tục tìm cách khoan giếng ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo ông Long, nước giếng đào tại địa phương thường vẩn đục, có mùi nên hầu như không thể sử dụng cho ăn uống. Người dân thử đào giếng ở nhiều nơi nhưng kết quả không khá hơn. Không còn cách nào khác, nhiều hộ phải góp tiền thuê đơn vị khoan giếng với hy vọng tìm được nguồn nước tốt hơn.

tp-c_img-5130.jpg
Giếng khoan được ông Long và hàng xóm cùng góp chung 10 triệu đồng để lấy nước.

“Vừa rồi, chúng tôi lại bỏ hơn 10 triệu đồng thuê máy móc, nhân công khoan giếng. Nhưng khoan xong cũng chưa chắc đã có nước đạt yêu cầu. Có nước rồi vẫn phải đầu tư thêm hệ thống lọc mới dám dùng”, ông Long nói.

Không có điều kiện mua thiết bị lọc hiện đại, gia đình ông tự xây bể lọc bằng cát và than hoạt tính để xử lý nước. Trước đây, mỗi hộ khoan một giếng riêng, nhưng chi phí ngày càng cao nên nhiều gia đình phải góp tiền dùng chung một giếng.

Theo ông Long, riêng thôn Gia hiện có khoảng 24 hộ sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng. “ Chất lượng nguồn nước của giếng khoan cũng may rủi. Có trường hợp nước rất đục, một số khác có mùi vôi, còn nước giếng khoan nhà tôi cứ pha chè là nước chuyển sang màu tím. Nên chúng tôi rất mong chờ có nước sạch nhưng mãi vẫn chưa thấy”, ông bày tỏ.

Cùng chung nỗi niềm, ông Nịnh Văn Hậu (62 tuổi, thôn Gia) nhớ lại, năm 2011 địa phương từng có một dự án cấp nước sạch. Khi đó, đơn vị thực hiện khoan giếng, xây bể chứa trên đỉnh đồi để bán nước cho người dân. Tuy nhiên, công trình chỉ vận hành chưa đầy một tháng rồi dừng hoạt động. “Giá nước khi đó khoảng 4.000 - 5.000 đồng/m³. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng trồng rừng, làm nông nghiệp nên không đủ khả năng chi trả”, ông Hậu nói. Rồi đến năm 2022, khi nghe tin có dự án mới, ông và nhiều người trong thôn vui mừng vì sắp thoát nỗi lo thường trực, dai dẳng bao năm qua, thế nhưng lần nữa tất cả rơi vào hụt hẫng.

Không chỉ riêng người dân thôn Gia, nhiều hộ dân ở thôn 4, thôn 5 xã Thái Bình cho biết, đã nghe thông tin về dự án nước sạch từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước mưa. “Nghe nói có dự án nước sạch, ai cũng mừng vì nghĩ sắp được dùng nước đảm bảo vệ sinh. Nhưng chờ mãi chỉ thấy đất với ống, còn nước thì người dân vẫn phải tự lo”, bà Hoàng Thị Lan, người dân thôn 5 nói. Năm 2023 - 2025 cử tri các thôn 4 và 5 xã Thái Bình từng nhiều lần kiến nghị đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa dự án vào vận hành, tránh thất thoát lãng phí.

Nhà thầu bỏ cuộc không rõ lý do

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 6/2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang phê duyệt dự án Cấp nước sinh hoạt xã Thái Bình (huyện Yên Sơn cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11,7 tỷ đồng, (dự toán ban đầu gần 13 tỷ đồng) gồm hai gói thầu xây dựng và cung cấp thiết bị, thời gian thực hiện dự kiến 150 ngày. Trong đó, gói thầu xây dựng trị giá 8,7 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen (viết tắt: Công ty Trường An Viwaseen) thi công; gói thầu cung cấp thiết bị trị giá hơn 1,4 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thiết lập công nghệ thiết bị Systems thực hiện. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, sử dụng khoảng 90% vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo hồ sơ dự án, công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm, nhiễm kim loại nặng, đồng thời cung cấp nước sạch cho 506 hộ dân cùng các trường học, cơ quan trên địa bàn xã Thái Bình.

tp-c_img-5131.jpg
Trạm bơm nước trên phần đất nhà bà Loan được xây dựng từ năm 2011.

Ghi nhận của phóng viên tại Thôn 9, nơi dự kiến xây dựng bể chứa nước, người dân cho biết đơn vị thi công từng san gạt mặt bằng rồi dừng lại. “Đã hai, ba năm nay không thấy máy móc hay công nhân quay trở lại”, một người dân cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Xuân Dương, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho hay, Công ty Trường An Viwaseen chỉ thi công được một số đoạn ống sau đó bỏ dở (khối lượng công việc gói thầu khoảng 20% - PV). Sau nhiều lần có văn bản đốc thúc không thành, chủ đầu tư đã xử phạt hành chính nhà thầu do vi phạm hợp đồng, đồng thời hủy hợp đồng. Về số tiền xử phạt, ông Dương cho hay chỉ "vài chục triệu đồng", đồng thời ông Dương khẳng định qua rà soát thì quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư không phát hiện sai sót.

"Hiện chúng tôi đang đề xuất triển khai lại dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, dự kiến cuối năm nay dự án sẽ tiếp tục triển khai trở lại khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt", ông Dương cho biết thêm.

Công ty Trường An Viwaseen có địa chỉ tại tầng 5, tòa nhà Công ty Mỹ thuật Trung ương, số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình (cũ), TP Hà Nội. Công ty có mối quan hệ sở hữu vốn với Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nước và môi trường. Theo báo cáo của VIWASEEN, tại thời điểm cuối năm 2025, tổng công ty nắm giữ khoảng 37% vốn tại Công ty Trường An Viwaseen.

Xem thêm

#Dự án cấp nước Tuyên Quang #Nhà thầu xây dựng #Vấn đề nước sinh hoạt #Công ty Trường An Viwaseen #Chính sách nước sạch

Cùng chuyên mục

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.

Bất ngờ rào chắn tuyến đường gần 200 tỷ đồng ở Huế

Bất ngờ rào chắn tuyến đường gần 200 tỷ đồng ở Huế

TPO - Sau hơn một năm đưa vào lưu thông, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ tại TP. Huế bất ngờ bị rào chắn để xử lý tình trạng lún mặt đường. Kết quả kiểm tra trước đó ghi nhận nhiều vị trí thấp hơn cao độ thiết kế, có điểm chênh gần 50 cm.

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe