Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

10 triệu đồng cho giếng khoan “may rủi”

Dẫn tôi ra khu vực giếng vừa khoan, ông Đoàn Long (thôn Gia, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, nhiều năm nay, để có nguồn nước sinh hoạt, gia đình ông cùng nhiều hộ dân trong thôn phải liên tục tìm cách khoan giếng ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo ông Long, nước giếng đào tại địa phương thường vẩn đục, có mùi nên hầu như không thể sử dụng cho ăn uống. Người dân thử đào giếng ở nhiều nơi nhưng kết quả không khá hơn. Không còn cách nào khác, nhiều hộ phải góp tiền thuê đơn vị khoan giếng với hy vọng tìm được nguồn nước tốt hơn.

Giếng khoan được ông Long và hàng xóm cùng góp chung 10 triệu đồng để lấy nước.

“Vừa rồi, chúng tôi lại bỏ hơn 10 triệu đồng thuê máy móc, nhân công khoan giếng. Nhưng khoan xong cũng chưa chắc đã có nước đạt yêu cầu. Có nước rồi vẫn phải đầu tư thêm hệ thống lọc mới dám dùng”, ông Long nói.

Không có điều kiện mua thiết bị lọc hiện đại, gia đình ông tự xây bể lọc bằng cát và than hoạt tính để xử lý nước. Trước đây, mỗi hộ khoan một giếng riêng, nhưng chi phí ngày càng cao nên nhiều gia đình phải góp tiền dùng chung một giếng.

Theo ông Long, riêng thôn Gia hiện có khoảng 24 hộ sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng. “ Chất lượng nguồn nước của giếng khoan cũng may rủi. Có trường hợp nước rất đục, một số khác có mùi vôi, còn nước giếng khoan nhà tôi cứ pha chè là nước chuyển sang màu tím. Nên chúng tôi rất mong chờ có nước sạch nhưng mãi vẫn chưa thấy”, ông bày tỏ.

Cùng chung nỗi niềm, ông Nịnh Văn Hậu (62 tuổi, thôn Gia) nhớ lại, năm 2011 địa phương từng có một dự án cấp nước sạch. Khi đó, đơn vị thực hiện khoan giếng, xây bể chứa trên đỉnh đồi để bán nước cho người dân. Tuy nhiên, công trình chỉ vận hành chưa đầy một tháng rồi dừng hoạt động. “Giá nước khi đó khoảng 4.000 - 5.000 đồng/m³. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng trồng rừng, làm nông nghiệp nên không đủ khả năng chi trả”, ông Hậu nói. Rồi đến năm 2022, khi nghe tin có dự án mới, ông và nhiều người trong thôn vui mừng vì sắp thoát nỗi lo thường trực, dai dẳng bao năm qua, thế nhưng lần nữa tất cả rơi vào hụt hẫng.

Không chỉ riêng người dân thôn Gia, nhiều hộ dân ở thôn 4, thôn 5 xã Thái Bình cho biết, đã nghe thông tin về dự án nước sạch từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước mưa. “Nghe nói có dự án nước sạch, ai cũng mừng vì nghĩ sắp được dùng nước đảm bảo vệ sinh. Nhưng chờ mãi chỉ thấy đất với ống, còn nước thì người dân vẫn phải tự lo”, bà Hoàng Thị Lan, người dân thôn 5 nói. Năm 2023 - 2025 cử tri các thôn 4 và 5 xã Thái Bình từng nhiều lần kiến nghị đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa dự án vào vận hành, tránh thất thoát lãng phí.

Nhà thầu bỏ cuộc không rõ lý do

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 6/2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang phê duyệt dự án Cấp nước sinh hoạt xã Thái Bình (huyện Yên Sơn cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11,7 tỷ đồng, (dự toán ban đầu gần 13 tỷ đồng) gồm hai gói thầu xây dựng và cung cấp thiết bị, thời gian thực hiện dự kiến 150 ngày. Trong đó, gói thầu xây dựng trị giá 8,7 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen (viết tắt: Công ty Trường An Viwaseen) thi công; gói thầu cung cấp thiết bị trị giá hơn 1,4 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thiết lập công nghệ thiết bị Systems thực hiện. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, sử dụng khoảng 90% vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo hồ sơ dự án, công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm, nhiễm kim loại nặng, đồng thời cung cấp nước sạch cho 506 hộ dân cùng các trường học, cơ quan trên địa bàn xã Thái Bình.

Trạm bơm nước trên phần đất nhà bà Loan được xây dựng từ năm 2011.

Ghi nhận của phóng viên tại Thôn 9, nơi dự kiến xây dựng bể chứa nước, người dân cho biết đơn vị thi công từng san gạt mặt bằng rồi dừng lại. “Đã hai, ba năm nay không thấy máy móc hay công nhân quay trở lại”, một người dân cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Xuân Dương, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho hay, Công ty Trường An Viwaseen chỉ thi công được một số đoạn ống sau đó bỏ dở (khối lượng công việc gói thầu khoảng 20% - PV). Sau nhiều lần có văn bản đốc thúc không thành, chủ đầu tư đã xử phạt hành chính nhà thầu do vi phạm hợp đồng, đồng thời hủy hợp đồng. Về số tiền xử phạt, ông Dương cho hay chỉ "vài chục triệu đồng", đồng thời ông Dương khẳng định qua rà soát thì quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư không phát hiện sai sót.

"Hiện chúng tôi đang đề xuất triển khai lại dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, dự kiến cuối năm nay dự án sẽ tiếp tục triển khai trở lại khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt", ông Dương cho biết thêm.

Công ty Trường An Viwaseen có địa chỉ tại tầng 5, tòa nhà Công ty Mỹ thuật Trung ương, số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình (cũ), TP Hà Nội. Công ty có mối quan hệ sở hữu vốn với Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nước và môi trường. Theo báo cáo của VIWASEEN, tại thời điểm cuối năm 2025, tổng công ty nắm giữ khoảng 37% vốn tại Công ty Trường An Viwaseen.