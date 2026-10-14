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Ốc sắp thu hoạch 'chết trắng', chủ nuôi bàng hoàng phát hiện túi chất lỏng bốc mùi hắc

Thu Hiền

TPO - Hàng trăm kg ốc bươu cùng tôm, cua, cá trong ao nuôi ở Nghệ An chết hàng loạt trước ngày thu hoạch. Dưới ao, chủ nuôi phát hiện túi ni lông chứa chất lỏng trắng đục, bốc mùi hắc, nghi là thuốc trừ sâu.

Ngày 14/10, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thọ (Nghệ An) cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin về vụ thủy sản chết hàng loạt tại ao nuôi của một hộ dân, nghi bị đổ thuốc trừ sâu. Công an xã đang xác minh, làm rõ.

Anh Huỳnh Ngọc An (SN 1989, trú xã Nghĩa Thọ) cho hay, chiều 11/10, khi đến kiểm tra ao nuôi tại xóm Lung Thượng (xóm Phú Lợi cũ), anh phát hiện nhiều con ốc nổi bất thường trên mặt nước, số khác nằm chết dưới đáy ao.

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Ao nuôi ốc bươu của gia đình anh Huỳnh Ngọc An ở xã Nghĩa Thọ (Nghệ An).

“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ ốc có vấn đề nên xuống kiểm tra. Không ngờ cả tôm, cua, cá trong ao cũng chết. Nhìn cảnh đó, tôi rất hoang mang, lo lắng vì bao công sức, tiền bạc đầu tư suốt mấy tháng trời có nguy cơ mất trắng”, anh An chia sẻ.

Nghi nguồn nước bị nhiễm chất lạ, gia đình anh An tìm kiếm xung quanh và phát hiện một túi ni lông màu hồng nằm dưới ao. Khi vớt lên, bên trong túi còn khoảng 500ml chất lỏng màu trắng đục, bốc mùi hắc nồng nặc, nghi là thuốc trừ sâu.

Theo anh An, ao nuôi rộng khoảng 350m², nằm trong khuôn viên vườn nhà chú ruột, cách nhà anh khoảng 1km. Được chú cho mượn ao để phát triển kinh tế, anh bắt đầu đầu tư nuôi ốc bươu từ đầu năm 2026.

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Ốc bươu chết hàng loạt khi chỉ còn khoảng một tháng nữa đến kỳ thu hoạch.

Anh kể, tối 9/10, khi trời mưa nhỏ, anh ra ao rải vôi xử lý nước theo kỹ thuật. Ngày hôm sau, do bận việc gia đình nên anh không đến kiểm tra. Đến chiều 11/10, anh bàng hoàng phát hiện thủy sản chết hàng loạt.

Sau khi phát hiện sự việc, anh An lập tức báo trưởng xóm Lung Thượng. Thông tin sau đó được chuyển đến công an viên phụ trách địa bàn. Ngay trong đêm 11/10, lực lượng chức năng đã có mặt tại ao nuôi để kiểm tra, ghi nhận sự việc.

Đây là lứa ốc bươu đầu tiên anh An đầu tư nuôi thử nghiệm. Anh mua trứng ốc giống với giá khoảng 500.000 đồng/kg, sau đó tự ấp nở và chăm sóc gần 7 tháng. Trong suốt quá trình nuôi, anh thường xuyên theo dõi nguồn nước, bổ sung thức ăn và xử lý môi trường để ốc sinh trưởng.

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Anh An xót xa nhìn ao ốc chết hàng loạt trước ngày thu hoạch.

Theo dự tính, khoảng một tháng nữa, gia đình anh sẽ thu hoạch lứa ốc đầu tiên. Thế nhưng, khi thành quả sau nhiều tháng chăm sóc sắp đến ngày thu hoạch, sự cố bất ngờ xảy ra khiến anh đứng trước nguy cơ mất trắng.

Anh An ước tính có khoảng 600-700kg ốc bị chết, thiệt hại kinh tế hơn 60 triệu đồng. Với người mới bắt đầu nuôi thử nghiệm như anh, đây là khoản tiền không nhỏ.

“Gia đình tôi đầu tư nuôi ốc với mong muốn có thêm thu nhập, cải thiện kinh tế. Tôi đã dành nhiều thời gian chăm sóc, theo dõi ao nuôi, chỉ mong đến ngày thu hoạch để thu hồi vốn. Giờ xảy ra sự việc như vậy, tôi rất buồn và lo lắng”, anh An bày tỏ.

Theo chủ ao, từ trước đến nay, gia đình anh sống hòa thuận với hàng xóm, không xảy ra mâu thuẫn lớn với ai. Vì vậy, việc phát hiện túi ni lông chứa chất lỏng lạ dưới ao càng khiến anh bất an.

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Túi ni lông màu hồng chứa chất lỏng, bốc mùi hắc được gia đình anh An phát hiện dưới ao nuôi.

Anh An mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh nguyên nhân khiến thủy sản chết hàng loạt, làm rõ chất lỏng trong túi ni lông là gì và có hay không hành vi cố ý gây thiệt hại cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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#thủy sản chết #chất lạ #thuốc trừ sâu #nuôi trồng thủy sản #điều tra #thiệt hại kinh tế #ốc bươu #Nghệ An

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