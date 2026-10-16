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Đắk Lắk phát hiện 4 doanh nghiệp có dấu hiệu đấu nối đường ống xả thải trái phép

Huỳnh Thủy

TPO - Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đấu nối đường ống, xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa. Trong đó, một doanh nghiệp đã có nước thải sản xuất chảy vào hệ thống này.

Ngày 15/10, tin từ Ban Quản lý Cụm công nghiệp (CCN) Tân An cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, phát hiện các điểm đấu nối trái phép và phối hợp xác minh vụ cá chết tại hồ Ea Trum.

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Cụm công nghiệp Tân An nhìn từ trên cao.

Theo báo cáo, đơn vị phát hiện 4 doanh nghiệp có dấu hiệu đấu nối đường ống dẫn nước thải hoặc xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của CCN. Trong đó, Ban quản lý đã ghi nhận nước thải sản xuất của 1 doanh nghiệp đã chảy vào hệ thống thoát nước mưa của CCN Tân An. Các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Liên quan đến vụ cá chết tại hồ Ea Trum (xã Quảng Phú), Ban Quản lý CCN Tân An cho biết, các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu nước tại khu vực đầu vào hồ Ea Trum để kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường.

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Khu vực cá chết tại hồ Ea Trum, gần khu Công nghiệp Tân An.

Còn về phía Ban Quản lý CCN Tân An, đã phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu nước thải tại 2 doanh nghiệp được cấp phép xả thải đạt cột A ra hệ thống thoát nước mưa của CCN.

Kết quả, mẫu nước lấy tại điểm đấu nối xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của CCN tại Công ty TNHH KVD Vina có 2/11 thông số vượt giới hạn theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0). Cụ thể, thông số BOD vượt 1,38 lần và Coliforms vượt 8 lần so với giới hạn đối chiếu.

Ban Quản lý CCN Tân An cho hay, kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Công ty TNHH KVD Vina là thông tin cần được xem xét trong tổng thể hồ sơ vụ việc. Việc xác định nguồn gây ô nhiễm, mức độ ảnh hưởng, mối liên hệ giữa kết quả phân tích mẫu nước với hiện tượng cá chết tại hồ Ea Trum, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, Tiền Phong từng phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Ea Trum, thuộc xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực hồ nằm gần CCN Tân An. Cá chết dạt thành từng mảng lớn, bốc mùi hôi nồng nặc, khiến người dân lo ngại về chất lượng môi trường nước.

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#Đắk Lắk #ô nhiễm môi trường #doanh nghiệp #xả thải #cá chết #hệ thống thoát nước #công nghiệp

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