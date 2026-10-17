Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phá vụ ma túy ở Quảng Trị, có đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Hoàng Nam

TPO - Từ vụ bắt quả tang hai đối tượng giao nhận 8 viên hồng phiến, công an mở rộng điều tra, làm rõ nhiều đối tượng liên quan. Trong số này, một đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được chuyển xử lý bằng biện pháp khác.

Ngày 17/10, Công an xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

img-4301.jpg
Các đối tượng Đ. và T. mua ma tuý từ đối tượng H.

Trước đó, lúc 2h15 ngày 9/10, tại thôn Long Hà An, lực lượng chức năng bắt quả tang N.C.Đ. (SN 2010, trú thôn Gio Việt, xã Cửa Việt) và L.N.H.T. (SN 2008, trú thôn Hòa Phú, xã Vĩnh Linh) đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Điều tra mở rộng, công an xác định số ma túy trên do Đ. mua từ N.D.H. (SN 1981, trú tại Đông Hà). Theo công an, H. có tiền án với mức phạt 19 năm tù về tội ma túy, mới ra tù tháng 2/2026. Trong quá trình đấu tranh, có thêm 5 đối tượng liên quan ra đầu thú.

Ngày 14/10, hồ sơ 7 đối tượng được chuyển giao để xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Một đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được chuyển xử lý bằng biện pháp khác.

d6f38b4e-257d-496a-bfbb-efe33f007cb5.png
Các đối tượng trong vụ án.

Công an xã Cửa Việt cảnh báo tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời kêu gọi người dân chủ động tố giác tội phạm.

Xem thêm

#ma tuý #Quảng Trị #chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm #hồng phiến #công an #biên phòng

Cùng chuyên mục

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe