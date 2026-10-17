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Nhóm người chạy xe máy vào làn ô tô, quay TikTok 'câu view'

Nguyễn Dũng

TPO - Phát hiện clip nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào làn dành cho ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), công an vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý những người liên quan.

Ngày 17/10, theo thông tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM), đơn vị đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông xác minh, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy vào làn đường dành cho ô tô, đồng thời quay video đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

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Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Xuân Thới Sơn phát hiện tài khoản TikTok có tên “LongbiHM” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào phần đường cấm trên địa bàn xã.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, N.M.H. (SN 2003, trú tại TPHCM) thừa nhận tối 11/10, người này cùng nhóm bạn gồm 8 người, di chuyển trên 6 xe máy đến khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn từ cầu An Hạ hướng về ngã ba Hồng Châu, thuộc xã Xuân Thới Sơn.

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Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật.

Khi đến khu vực trên, cả nhóm đã điều khiển xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô, bất chấp quy định về tổ chức giao thông tại đây.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, N.M.H. còn sử dụng điện thoại quay lại cảnh cả nhóm chạy xe trên đường, sau đó đăng tải video lên tài khoản TikTok cá nhân.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận mục đích quay và đăng tải đoạn video là để "câu view", thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, việc điều khiển xe máy vào làn đường dành riêng cho ô tô, đồng thời sử dụng điện thoại quay video khi đang tham gia giao thông là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến tai nạn.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp Đội Giao thông An Sương củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

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