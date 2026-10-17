Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

14 lượt tàu metro ở TPHCM bị ảnh hưởng gần 1 giờ do sự cố mất điện

Hữu Huy

TPO - Sáng 17/10, sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức khiến hoạt động tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) bị ảnh hưởng, với 14 lượt tàu bị gián đoạn.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1), xác nhận thông tin trên với Tiền Phong sáng nay.

Theo thông tin ban đầu từ HURC1, lúc 7h04, Trạm biến áp 220kV Thủ Đức bị mất điện toàn trạm do sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Sự cố khiến khu vực Thủ Đức mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1.

de-pot-long-binh-27.jpg
Đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 TPHCM.

Ngay sau đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển từ xa để nhanh chóng khôi phục cấp điện cho các phụ tải, trong đó có hệ thống metro số 1, cùng các khu dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.

Đến 7h57, sau khi hệ thống điện được khôi phục, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, đưa hoạt động vận hành tuyến metro số 1 trở lại bình thường.

Xem thêm

#Trạm 220kV Thủ Đức #Metro số 1 #mất điện #TPHCM #tàu metro #sự cố điện

Cùng chuyên mục

TPHCM phát triển ‘đô thị công nghệ’ 900 ha

TPHCM phát triển ‘đô thị công nghệ’ 900 ha

TPO - TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình “khu chuyên đề” chức năng đơn thuần sang một “đô thị công nghệ” toàn diện. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố định hướng gắn kết chặt chẽ các ngành công nghiệp với hệ sinh thái giáo dục đại học, trọng tâm là ĐHQG TPHCM trên không gian liên kết rộng hơn 900ha.

Chật vật giữ khách qua rào chắn Metro

Chật vật giữ khách qua rào chắn Metro

TPO - Rào chắn thi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dựng sát cửa nhà, khiến nhiều cửa hàng ở TPHCM rơi vào cảnh vắng khách, doanh thu sụt giảm. Dù vậy, các tiểu thương vẫn cố gắng duy trì buôn bán, xoay xở đủ cách để giữ khách và chờ công trình hoàn thành.

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPO - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TPHCM đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đồng thời cam kết tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển và góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe