Khởi công tòa nhà công nghệ đầu tiên tại Khu đô thị Công viên công nghệ số

Tập đoàn FPT vừa khởi công Tòa nhà công nghệ số 01, hạng mục đầu tiên thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu (Hà Nội).

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.311 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Việc khởi công tòa nhà là bước hiện thực hóa cam kết phát triển Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT.

Tòa nhà Công nghệ số 01 được xây dựng trên ô đất CNS1 rộng 17.217 m², gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 69.831,5 m². Công trình có chức năng văn phòng và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Phối cảnh Toà nhà Công nghệ số 01 vừa được khởi công tại dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT (Hà Nội). Ảnh: FPT

Công trình hướng tới mô hình tòa nhà xanh, thông minh và tiết kiệm năng lượng; sử dụng nguồn điện phụ trợ từ năng lượng mặt trời, thu gom nước mưa để tái sử dụng và xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống chung của thành phố.

Đây sẽ là nơi kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, thử nghiệm và giải quyết các bài toán thực tế về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, lượng tử và các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp ít nhất 40% GRDP.

Hà Nội cần những doanh nghiệp công nghệ đủ mạnh để xuất khẩu phần mềm, trí tuệ nhân tạo, giải pháp số ra thế giới và quan trọng hơn, cần công nghệ của chính những doanh nghiệp ấy đi vào các nhà máy, bệnh viện, trường học, ngân hàng, hệ thống logistics và hoạt động quản trị đô thị; để từng doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn, từng ngành kinh tế có năng suất cao hơn, từng người dân được thụ hưởng những dịch vụ tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng kỳ vọng FPT sẽ biến khu vực này thành nơi sản sinh công nghệ và lan tỏa công nghệ. Khi hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ cùng hội tụ, sức sống kinh tế sẽ không dừng lại trong ranh giới dự án.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho hay, tập đoàn sẽ kết nối các nguồn lực quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng một môi trường hợp tác thực chất về nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ.

Tại khu vực này, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, UAV và các công nghệ chiến lược mới không chỉ được giới thiệu qua mô hình hoặc sự kiện, mà hướng tới được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng ngay trong hệ sinh thái.