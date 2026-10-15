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TPHCM sắp mở bán 2 dự án nhà ở xã hội, giá hơn 24 triệu đồng/m2

Duy Quang

TPO - Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường sẽ nhận hồ sơ mua từ ngày 12/11 - 14/12 với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2. Còn dự án Khu chung cư Thạnh Tân cũng được công bố giá bán nhà ở xã hội tại block 1A - 1B với giá hơn 24,1 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TPHCM vừa công khai thông tin chào bán dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành. Theo đó, dự án này sẽ nhận hồ sơ mua, thuê từ ngày 12/11 - 14/12 với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2.

Khu nhà ở xã hội phường Long Trường được xây dựng trên khu đất hơn 14.300 m2, với tổng diện tích đất xây dựng khoảng 5.705 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.300 m2. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.452 người.

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Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường có quy mô 462 căn nhà ở xã hội, được phân bổ tại các lô NXH.1, NXH.2 và NXH.3, đó gồm 344 căn hộ để bán và 118 căn để cho thuê. Diện tích căn hộ bán dao động từ 29 - 57 m2, còn căn hộ cho thuê rộng 37 - 69 m2.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2 đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích 28 m2 có giá khoảng 705 triệu đồng, còn căn 57 m2 khoảng 1,4 tỷ đồng, chưa tính phí bảo trì.

Giá thuê nhà ở xã hội mỗi tháng khoảng 162.433 đồng/m2 diện tích sử dụng, đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì. Như vậy, căn hộ diện tích 37 m2 có giá thuê khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư theo thời gian công bố. Đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các trường hợp môi giới, thu tiền hoặc nhận đặt cọc trái quy định.

Tương tự, dự án Khu chung cư Thạnh Tân cũng được công bố giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội tại block 1A - 1B. Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Tân làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Hiện, chủ đầu tư đã phê duyệt giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội tại công trình theo phương pháp quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 09/2021/TT-BXD.

Theo đó, đơn giá cơ sở bán nhà ở xã hội tại khối chung cư 1A-1B là 23.013.864 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Thuế VAT 5% tương ứng 1.150.693 đồng/m2. Sau khi cộng thuế, đơn giá cơ sở bán căn hộ được xác định ở mức 24.164.557 đồng/m2. Mức giá này áp dụng cho toàn bộ 362 căn hộ nhà ở xã hội để bán.

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Phối cảnh dự án Khu chung cư Thạnh Tân.

Giá bán trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Khoản kinh phí bảo trì sẽ được tính và thu riêng khi ký hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo phụ lục bảng giá được công bố, 362 căn nhà ở xã hội để bán có giá dao động từ khoảng 826 triệu đồng đến hơn 1,29 tỷ đồng/căn, tương ứng với diện tích sử dụng từ 36 - 51,9m2.

Bên cạnh các căn hộ để bán, chủ đầu tư cũng công khai phương án giá cho thuê đối với 121 căn nhà ở xã hội tại block 1A - 1B. Đơn giá cơ sở cho thuê được xác định gồm ba khoản chi phí.

Cụ thể, phần giá cho thuê chưa bao gồm thuế VAT là 148.537 đồng/m2/tháng, thuế VAT 5% tương ứng 7.427 đồng/m2/tháng, chi phí bảo trì bình quân không chịu thuế VAT là 1.895 đồng/m2/tháng.

Như vậy, đơn giá cơ sở cho thuê sau khi tính các khoản trên là 157.859 đồng/m2/tháng, áp dụng cho toàn bộ 121 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê. Theo phụ lục giá thuê, diện tích sử dụng các căn hộ ở mức 36 - 36,5m2, với tiền thuê dao động từ khoảng 5,57 - 5,76 triệu đồng/căn/tháng.

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