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Hà Nội yêu cầu xác minh các trường hợp nghi vi phạm khi mua nhà ở xã hội

Ninh Phan

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra việc mua, thuê, thuê mua và sử dụng nhà ở xã hội; xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có hai trường hợp tại phường Kiến Hưng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải rà soát quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm người đăng ký đáp ứng điều kiện về đối tượng, nhà ở, thu nhập và các yêu cầu liên quan. Thông tin về dự án, số lượng căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, điều kiện và thủ tục đăng ký phải được công khai.

Chủ đầu tư không được thu tiền, nhận đặt cọc hoặc ký thỏa thuận làm phát sinh quyền mua nhà khi người đăng ký chưa đủ điều kiện. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng căn hộ; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu kê khai không trung thực, sử dụng giấy tờ không hợp pháp hoặc có hành vi sử dụng, giao dịch nhà ở xã hội trái quy định.

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Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu xác minh 2 trường hợp tại phường Kiến Hưng nghi vi phạm khi mua nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ.

Sở Xây dựng yêu cầu UBND các xã, phường nơi có dự án tăng cường kiểm tra việc sử dụng nhà ở xã hội, tập trung vào những trường hợp có dấu hiệu không đúng đối tượng, sai hợp đồng hoặc có hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, địa phương cần xác minh hồ sơ, làm rõ người ký hợp đồng, người được xác định đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua và người trực tiếp quản lý, sử dụng căn hộ. Tùy từng trường hợp, cơ quan chức năng có thể phối hợp xác minh thông tin về nhà, đất, tài sản và các giao dịch liên quan.

Nếu xác định có vi phạm, địa phương xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển cơ quan chức năng giải quyết. UBND các xã, phường phải báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý, hoặc khi có yêu cầu.

Riêng đối với phường Kiến Hưng, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương xác minh hai trường hợp do chủ đầu tư kiến nghị có dấu hiệu vi phạm trong quá trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Nội dung xác minh gồm hồ sơ đăng ký mua nhà, giấy tờ chứng minh điều kiện của người đăng ký và quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ của chủ đầu tư.

Trên cơ sở kết quả xác minh, nếu phát hiện vi phạm, UBND phường Kiến Hưng xử lý theo thẩm quyền; đồng thời thông tin kết quả cho chủ đầu tư và Sở Xây dựng. Kết quả xác minh phải được báo cáo về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/10.

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#Nhà ở xã hội #Hà Nội #Sở Xây dựng #nộp hồ sơ #trục lợi

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