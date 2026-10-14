Việt Nam có số căn hộ 'hàng hiệu', đứng thứ 3 thế giới

TPO - Việt Nam dẫn đầu thị trường căn hộ thuộc diện “bất động sản hàng hiệu” khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số lượng căn hộ, với 16.135 căn trải rộng trên 68 dự án.

Theo báo cáo “The Brand Standard” của Công ty Tư vấn Bất động sản Hàng hiệu Global Branded Residences (GBR), Việt Nam dẫn đầu thị trường căn hộ thuộc diện “bất động sản hàng hiệu” khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số lượng căn hộ, với 16.135 căn trải rộng trên 68 dự án.

Hiện, Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (84.972 căn) và Mỹ (71.592 căn).

Xếp sau Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Thái Lan với 14.141 căn hộ thương hiệu trải rộng trên 73 dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn xây dựng. Ấn Độ đứng thứ 3 với 13.908 căn hộ hàng hiệu trải rộng trên 61 dự án.

Việt Nam đang có 16.135 căn hộ hàng hiệu trải rộng trên 68 dự án.

Việt Nam đã hoàn thành 19 dự án và có thêm 49 dự án đã công bố hoặc đang trong quá trình phát triển. 49 dự án trải rộng từ Hà Nội, TPHCM và các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An và Hạ Long. Trong số đó có Mercure Residences Hạ Long, một dự án gồm 2.259 căn hộ, là dự án bất động sản hàng hiệu đơn lẻ lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Các thương hiệu khách sạn chiếm tới 93% tổng thị trường Việt Nam (tính chung cả các dự án đã hoàn thành và trong tương lai). Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa mô hình bất động sản hàng hiệu tại đây với hạ tầng du lịch và năng lực quản lý vận hành khách sạn. Ngoài ra, 75% thị trường Việt Nam là các dự án được tích hợp hoặc nằm chung khuôn viên với khách sạn.

Accor là đơn vị vận hành chiếm ưu thế tại Việt Nam với 16 dự án đang phát triển bên cạnh 2 dự án đã hoàn thành.

Với 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao, Việt Nam có số dự án trong kế hoạch phát triển lớn thứ 6 thế giới, sau UAE, Mỹ, Mexico, Brazil và Arab Saudi.