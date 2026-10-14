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Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

Thúy Hiền

TPO - Ngày 10/10/2026, tại sân bóng Kaly Arena, PT&T Group đã phối hợp cùng Leisure Studio tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Đam San Cup 2026, đánh dấu sự trở lại của một sự kiện thể thao thường niên dành cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Nội thất - Kiến trúc - Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Triều - Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Đam San Cup không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà còn là nơi những người trong ngành gặp gỡ, kết nối và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững.”

Ông Nguyễn Việt Triều - Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại Lễ khai mạc
Ông Nguyễn Việt Triều - Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại Lễ khai mạc

Ngay sau nghi thức khai mạc, tri ân nhà tài trợ và tuyên thệ, 16 đội bóng đã lần lượt nhận cờ lưu niệm và chính thức bước vào đường đua tranh ngôi vô địch Đam San Cup 2026.

16 đội bóng nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức
16 đội bóng nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức

Kết thúc buổi lễ, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không khí tại sân đã được hâm nóng bằng hai trận mở màn giữa Đam San FC & NEM FC và Karawindows & T.A.M Decor, hứa hẹn một mùa giải nhiều bất ngờ với những màn so tài kịch tính.

Màn tranh tài giữa Đam San FC và NEM FC
Màn tranh tài giữa Đam San FC và NEM FC
Karawindows và T.A.M Decor
Karawindows và T.A.M Decor

Các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Đam San Cup 2026 sẽ diễn ra tại Sân Kaly Arena, TP. Hồ Chí Minh với lịch trình cụ thể như sau:

  • 10/10 - 11/10: Vòng bảng 1
  • 17/10 - 18/10: Vòng bảng 2
  • 24/10 - 25/10: Vòng bảng 3
  • 31/10 - 01/11: Vòng Tứ kết
  • 07/11 - 08/11: Vòng Bán kết
  • 14/11 - 15/11: Vòng Chung kết & Bế mạc trao giải

Thông tin liên hệ truyền thông và tài trợ

Ban tổ chức Đam San Cup 2026

  • Website: www.damsancup.asia
    • >Hotline: 0379692645 (Mr. Kiên)
Đam San Cup 2026
#Đam San Cup #bóng đá #TP.HCM #giải đấu #doanh nghiệp #thể thao

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