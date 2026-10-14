Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Triều - Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Đam San Cup không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà còn là nơi những người trong ngành gặp gỡ, kết nối và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững.”
Ngay sau nghi thức khai mạc, tri ân nhà tài trợ và tuyên thệ, 16 đội bóng đã lần lượt nhận cờ lưu niệm và chính thức bước vào đường đua tranh ngôi vô địch Đam San Cup 2026.
Kết thúc buổi lễ, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không khí tại sân đã được hâm nóng bằng hai trận mở màn giữa Đam San FC & NEM FC và Karawindows & T.A.M Decor, hứa hẹn một mùa giải nhiều bất ngờ với những màn so tài kịch tính.
Các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Đam San Cup 2026 sẽ diễn ra tại Sân Kaly Arena, TP. Hồ Chí Minh với lịch trình cụ thể như sau:
- 10/10 - 11/10: Vòng bảng 1
- 17/10 - 18/10: Vòng bảng 2
- 24/10 - 25/10: Vòng bảng 3
- 31/10 - 01/11: Vòng Tứ kết
- 07/11 - 08/11: Vòng Bán kết
- 14/11 - 15/11: Vòng Chung kết & Bế mạc trao giải
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Ban tổ chức Đam San Cup 2026
- Website: www.damsancup.asia