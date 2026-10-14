Thái Nguyên: Lý do hủy bỏ quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trúc Mai

TPO - Quá trình triển khai dự án Cụm công nghiệp Trúc Mai, chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ quyết định thành lập cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trúc Mai (xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Cụm công nghiệp Trúc Mai (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Trọng Tín là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Công ty đã có văn bản đề nghị bãi bỏ quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trúc Mai.

Cụm công nghiệp Trúc Mai

Sau khi xem xét, đánh giá UBND tỉnh Thái Nguyên đã hủy bỏ quyết định thành lập cụm công nghiệp Trúc Mai.

UBND xã Võ Nhai cho biết, Cụm công nghiệp Trúc Mai có diện tích khoảng 27,7 ha hiện có hai doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến khoáng sản, luyện kim.

Khoảng tháng 8/2026 người dân sống quanh cụm công nghiệp phản ánh tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn. Sở NN&MT Thái Nguyên đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở NN&MT Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín (Cụm công nghiệp Trúc Mai) số tiền 336 triệu đồng do vi phạm các quy định về môi trường.