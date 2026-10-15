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Căn studio 28m² nổi bật với sắc hồng và vàng cát

Thúy Hiền

TPO - Với diện tích chỉ 28m², căn studio được bố trí gọn gàng, kết hợp gam vàng cát chủ đạo cùng những điểm nhấn màu hồng, tạo nên không gian mang hơi hướng nội thất phương Tây.

Trong những không gian lưu trú có diện tích nhỏ, màu sắc có thể trở thành yếu tố tạo nên dấu ấn riêng. Với căn studio rộng 28m² này, nhà thiết kế lựa chọn gam vàng cát làm nền, kết hợp sắc hồng theo cách phối màu mang đậm cá tính.

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Vàng cát đem đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, trong khi màu hồng tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể. Hai gam màu được đặt cạnh nhau theo một cách kết hợp không quá phổ biến, tạo nên diện mạo khác biệt cho căn phòng.

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Bên cạnh màu sắc, việc bố trí công năng cũng được chú trọng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong diện tích 28m². Cách tổ chức không gian hướng đến sự gọn gàng, tiện nghi, đồng thời giữ được tính thẩm mỹ của một căn studio. Tuy nhỏ gọn nhưng căn hộ đầy đủ các chức năng cơ bản như giường ngủ, bếp, bàn ghế, nhà vệ sinh riêng.

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Theo chia sẻ của nhà thiết kế, căn phòng mang hơi hướng phương Tây nhưng không tuân theo một trường phái nội thất cụ thể. Đặc biệt, dù có những nét gợi liên tưởng đến phong cách hoài cổ, thiết kế này không được định nghĩa là vintage.

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Thay vì lựa chọn một phong cách có sẵn, căn studio được định hình từ sở thích màu sắc và cách phối hợp riêng của người thiết kế. Chính sự kết hợp giữa vàng cát và hồng trở thành đặc điểm dễ nhận diện nhất của không gian nhỏ này.

NTK. Phuong Anh Nguyen
#studio #nội thất #vàng cát #hồng #thiết kế

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