Đấu giá 2 lần không ai mua, 13 lô đất nông thôn dự kiến giảm cả tỷ đồng

TPO - Sau hai lần tổ chức đấu giá bất thành do không có khách hàng đăng ký, 13 lô đất tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dự kiến được điều chỉnh giá khởi điểm.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau hai lần tổ chức đấu giá 13 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), địa phương vẫn chưa tìm được khách hàng tham gia. Hiện xã đang lựa chọn lại đơn vị tư vấn để tiếp tục triển khai các bước đấu giá theo quy định.

Theo lãnh đạo xã Toàn Lưu, trước đây, giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi hai lần đấu giá không thành công, địa phương dự kiến áp dụng mức giá theo bảng giá đất của UBND tỉnh để xác định lại giá khởi điểm.

Cụ thể tại khu vực này, giá đất theo bảng giá mới khoảng 10 triệu đồng/m² đối với thửa đất có một mặt tiền và 12 triệu đồng/m² đối với thửa đất có hai mặt tiền.

“Thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện theo phương án xác định giá phù hợp với quy định hiện hành. Với những lô diện tích 200m², giá khởi điểm dự kiến giảm từ khoảng 3 tỷ đồng xuống còn khoảng 2 tỷ đồng/lô”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.

Trước đó, ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.

Các lô đất có diện tích từ 200-288,1m2, giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô. Trong đó, 13 lô có diện tích 200m2, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Hai lô còn lại có diện tích lớn hơn. Lô L-01 rộng 288,1m2, giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m2; lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó hai lô có giá khởi điểm từ hơn 4,3 đến hơn 5,3 tỷ đồng tạm dừng đấu giá do sai lệch diện tích.

Toàn cảnh khu đất đấu giá nhìn từ trên cao.

Trao đổi về nguyên nhân các lô đất không có người đăng ký tham gia đấu giá 13 lô đất trên, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, đơn vị tổ chức đấu giá, cho rằng mức giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô chưa phù hợp với khả năng thanh khoản của đất tại khu vực nông thôn.

Vị này cho biết, trong quá trình tham mưu phương án đấu giá trước đó, đơn vị từng đề xuất xác định giá theo giá đất của Nhà nước. Tuy nhiên, do lo ngại thị trường bất động sản trầm lắng, người tham gia có thể không trả thêm bước giá, địa phương đã thuê đơn vị chuyên môn xác định giá cụ thể, có tham khảo các giao dịch đất cá nhân trên thị trường.

Khu vực đất được đưa ra đấu giá tại xã Toàn Lưu.

Dù vậy, theo đại diện đơn vị đấu giá, giá đất được rao bán không phải lúc nào cũng phản ánh đúng khả năng giao dịch thực tế. Có những lô đất được rao bán cả năm mới có người mua.

Vì vậy, khi giá khởi điểm được xác định ở mức cao, việc thu hút người tham gia đấu giá càng khó khăn. Sau hai lần đấu giá không thành, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh đã thông báo kết quả cho UBND xã Toàn Lưu để địa phương xem xét phương án xử lý.

Phía đại diện đơn vị đấu giá cũng cho biết, nếu xác định theo giá Nhà nước thì mức giá của mỗi lô có thể thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với lần đấu giá trước, xuống còn hơn 2 tỷ đồng/lô.