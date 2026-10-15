Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đấu giá 2 lần không ai mua, 13 lô đất nông thôn dự kiến giảm cả tỷ đồng

Hoài Nam

TPO - Sau hai lần tổ chức đấu giá bất thành do không có khách hàng đăng ký, 13 lô đất tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dự kiến được điều chỉnh giá khởi điểm.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau hai lần tổ chức đấu giá 13 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), địa phương vẫn chưa tìm được khách hàng tham gia. Hiện xã đang lựa chọn lại đơn vị tư vấn để tiếp tục triển khai các bước đấu giá theo quy định.

Theo lãnh đạo xã Toàn Lưu, trước đây, giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi hai lần đấu giá không thành công, địa phương dự kiến áp dụng mức giá theo bảng giá đất của UBND tỉnh để xác định lại giá khởi điểm.

Cụ thể tại khu vực này, giá đất theo bảng giá mới khoảng 10 triệu đồng/m² đối với thửa đất có một mặt tiền và 12 triệu đồng/m² đối với thửa đất có hai mặt tiền.

“Thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện theo phương án xác định giá phù hợp với quy định hiện hành. Với những lô diện tích 200m², giá khởi điểm dự kiến giảm từ khoảng 3 tỷ đồng xuống còn khoảng 2 tỷ đồng/lô”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.

a-dau-gia.jpg

Trước đó, ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.

Các lô đất có diện tích từ 200-288,1m2, giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô. Trong đó, 13 lô có diện tích 200m2, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Hai lô còn lại có diện tích lớn hơn. Lô L-01 rộng 288,1m2, giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m2; lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó hai lô có giá khởi điểm từ hơn 4,3 đến hơn 5,3 tỷ đồng tạm dừng đấu giá do sai lệch diện tích.

2aoboqp6hzw7rwptfclkrpxw7qgp5b3jqegxd3i.jpg
Toàn cảnh khu đất đấu giá nhìn từ trên cao.

Trao đổi về nguyên nhân các lô đất không có người đăng ký tham gia đấu giá 13 lô đất trên, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, đơn vị tổ chức đấu giá, cho rằng mức giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô chưa phù hợp với khả năng thanh khoản của đất tại khu vực nông thôn.

Vị này cho biết, trong quá trình tham mưu phương án đấu giá trước đó, đơn vị từng đề xuất xác định giá theo giá đất của Nhà nước. Tuy nhiên, do lo ngại thị trường bất động sản trầm lắng, người tham gia có thể không trả thêm bước giá, địa phương đã thuê đơn vị chuyên môn xác định giá cụ thể, có tham khảo các giao dịch đất cá nhân trên thị trường.

tempimage4mccrv.jpg
Khu vực đất được đưa ra đấu giá tại xã Toàn Lưu.

Dù vậy, theo đại diện đơn vị đấu giá, giá đất được rao bán không phải lúc nào cũng phản ánh đúng khả năng giao dịch thực tế. Có những lô đất được rao bán cả năm mới có người mua.

Vì vậy, khi giá khởi điểm được xác định ở mức cao, việc thu hút người tham gia đấu giá càng khó khăn. Sau hai lần đấu giá không thành, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh đã thông báo kết quả cho UBND xã Toàn Lưu để địa phương xem xét phương án xử lý.

Phía đại diện đơn vị đấu giá cũng cho biết, nếu xác định theo giá Nhà nước thì mức giá của mỗi lô có thể thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với lần đấu giá trước, xuống còn hơn 2 tỷ đồng/lô.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #13 lô đất tại xã Toàn Lưu #đất xã Toàn Lưu #ế khách #đấu giá không thành công #Đấu giá 2 lần không ai mua #13 lô đất ở Hà Tĩnh dự kiến giảm cả tỷ đồng #Xã Toàn Lưu

Cùng chuyên mục

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

TPO - Dự án nhà ở hỗn hợp đa chức năng tại khu Đồng Gạc (xã Hoài Đức, Hà Nội) bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm về đất đai, đầu tư và xây dựng. Dự án đã thi công 3 tầng hầm không phép trong khi các thủ tục pháp lý về đất đai và nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

TPO - Thị trường bất động sản quý III năm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá rao bán, tình hình giao dịch có dấu hiệu cải thiện so với quý trước. Dù tâm lý người mua còn thận trọng, chung cư duy trì sức hút tốt hơn các loại hình khác, với xu hướng dòng tiền dịch chuyển về thị trường sơ cấp.

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

TPO - Hơn 30.000 sản phẩm mới dự kiến gia nhập thị trường trong quý IV/2026, nhưng giá bán và thanh khoản chưa chắc cùng chiều đi lên. DXS-FERI đưa ra ba kịch bản, từ phục hồi tích cực đến giảm giá và suy yếu giao dịch nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Từ chăm sóc những bước chân đầu đời đến tiếp bước vào giảng đường và chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp, Vinhomes Sài Gòn Park, đại đô thị 1.080 ha phía Tây Bắc TP.HCM, đang mở ra một lựa chọn an cư dài hạn, nơi mỗi tổ ấm không chỉ đáp ứng tiện nghi trước mắt, mà còn đủ rộng mở để đồng hành qua từng chặng đường khác nhau của con trẻ cũng như cả gia đình.

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPO - Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

Fortune: Sau hai thập kỷ thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, Vinhomes đã sẵn sàng tiến ra thế giới

Fortune: Sau hai thập kỷ thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, Vinhomes đã sẵn sàng tiến ra thế giới

Fortune, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ và thế giới, vừa dành bài viết đặc biệt trên ấn bản in tháng 10-11/2026 để nhìn lại hai thập kỷ kiến tạo đô thị, thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam của Vinhomes, đồng thời nhận định về khả năng đưa kinh nghiệm ấy đến những thành phố mới của thế giới, góp phần thay đổi vị thế Việt Nam trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

Khai mạc giải bóng đá Đam San Cup 2026

TPO - Ngày 10/10/2026, tại sân bóng Kaly Arena, PT&T Group đã phối hợp cùng Leisure Studio tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Đam San Cup 2026, đánh dấu sự trở lại của một sự kiện thể thao thường niên dành cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Nội thất - Kiến trúc - Xây dựng.

Nhà đầu tư miền Bắc đang đổ về đâu?

Nhà đầu tư miền Bắc đang đổ về đâu?

Trong bối cảnh thị trường Hà Nội cạn dư địa, dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển sang các địa bàn có nguồn cung đa dạng, giá hợp lý và giàu tiềm năng tăng trưởng lớn. Trong đó, Bắc Ninh nổi lên là nơi hấp dẫn hàng đầu.

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

Địa ốc 24H: Giá chung cư mới Hà Nội thay đổi; Dự kiến 14ha đất cho tái định cư và NƠXH khi tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

TPO - Toàn cảnh thanh khoản chung cư mới Hà Nội; Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Dự kiến hơn 14ha đất cho tái định cư và nhà ở xã hội; Hà Nội giao liền 3 lô đất để xây dựng nhà ở xã hội; TPHCM muốn mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe