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Phú Thọ sẽ đấu thầu quốc tế dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng

Đức Anh

TPO - Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, có quy mô hơn 525 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 25.639 tỷ đồng. Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Theo quyết định phê duyệt thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất của UBND tỉnh Phú Thọ, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh có tổng diện tích khoảng 525,84 ha, quy mô dân số dự kiến 12.000 người.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Các hạng mục dự kiến gồm biệt thự, nhà ở liền kề, chung cư, khách sạn, khu dịch vụ du lịch, công viên, cây xanh và hệ thống công trình công cộng.

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Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, có quy mô hơn 525 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 25.639 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa AI

Trong tổng diện tích dự án, khoảng 146,5 ha được bố trí cho đất ở; 16 ha dành cho dịch vụ du lịch; 21,76 ha dành cho khu vui chơi giải trí; 41,26 ha dành cho thương mại, dịch vụ và 96,31 ha dành cho cây xanh, công viên. Dự án cũng bố trí đất xây dựng trường học, bệnh viện, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 25.639 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính được phê duyệt, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 3.845,9 tỷ đồng. Phần vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác tối đa 85%, tương đương khoảng 21.793,5 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến không quá 120 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất dự kiến không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư; thời gian đầu tư xây dựng không quá 84 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án dự kiến được chia thành 3 giai đoạn đầu tư, với diện tích lần lượt khoảng 157,75 ha, 210,34 ha và 157,75 ha.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu bảo tồn hồ Lập Đinh, duy trì chức năng điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Theo quyết định, diện tích đất công trình thủy lợi hồ Lập Đinh và hành lang bảo vệ khoảng 59,7 ha. Dự án không thực hiện san lấp lòng hồ từ cao độ +39 m trở xuống. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp phép theo quy định; việc xả thải vào công trình thủy lợi cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với khu vực mặt nước, đơn vị được giao quản lý hồ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề án bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và phát huy giá trị cảnh quan, sinh thái hồ Lập Đinh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trên cơ sở đề án được phê duyệt, nhà đầu tư có thể phối hợp nghiên cứu các hoạt động tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch mặt nước được phép, bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ nguồn nước và tuân thủ quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Về nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Quỹ đất dự kiến phải dành để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội khoảng 29,3 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích đất ở của dự án.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức bằng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, do Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ làm bên mời thầu. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

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#Phú Thọ #Dự án đô thị sinh thái #Hồ Lập Đinh #Đấu thầu quốc tế #Phát triển đô thị

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