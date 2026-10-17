Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

TPO - Chiều 16/10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, anh Bùi Minh Tuấn công bố quyết định bổ nhiệm lại nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp tục làm Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, kể từ ngày 1/11/2026 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao quyết định bổ nhiệm lại cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tiếp tục làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được bổ nhiệm lại làm Tổng Biên tập Báo Thanh Niên. Ảnh: Ngọc Dương

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (58 tuổi) có hơn 30 năm hoạt động báo chí, trong đó hơn 26 năm gắn bó với Báo Thanh Niên, trải qua nhiều vị trí công tác như phóng viên thường trú, Trưởng văn phòng đại diện, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng ban Tài chính, Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Thường trực và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy chúc mừng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được cấp có thẩm quyền tiếp tục tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Biên tập.

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, anh Bùi Quang Huy ghi nhận vai trò lãnh đạo của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trong việc xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy sự đoàn kết, ổn định của tập thể Báo Thanh Niên. Nhờ đó, báo đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn. Ảnh: Ngọc Dương

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn (cơ quan chủ quản) giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã hiệp thương, tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng các tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự biết ơn đối với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Công tác Đoàn, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các phòng, ban, bộ phận chức năng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã quan tâm, tích cực hỗ trợ Báo Thanh Niên trong thời gian qua. Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.