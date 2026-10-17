Lũ vùi lấp một đoạn quốc lộ 55

TPO - Mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos cuốn theo đất đá tràn lấp một đoạn trên quốc lộ 55 qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng.

Tối 17/10, lãnh đạo UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 20h40 cùng ngày, quốc lộ 55 đoạn qua thôn Đa Mi 1 tạm thời bị ách tắc do đất đá vùi lấp mặt đường.



Vào chiều cùng ngày, khu vực đèo Đa Mi, đoạn qua xã La Dạ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nước từ thượng nguồn đổ về suối Đa Chos tạo thành lũ cục bộ, cuốn theo đất đá tràn ra quốc lộ 55, vùi lấp mặt đường trên đoạn dài hàng chục mét.

Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng sạt lở, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Không chỉ gây ách tắc giao thông, nước lũ còn cuốn đất đá tràn vào nhà một số hộ dân trong khu vực khiến nhiều tài sản, như tủ lạnh, xe máy và đồ dùng sinh hoạt bị ngập, hư hỏng.

Hiện trường vụ sạt lở.

Sạt lở gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã La Dạ đã huy động lực lượng quân sự, công an xã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chốt chặn, điều tiết và phân luồng giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ giải phóng đất đá, khắc phục sự cố, sớm khôi phục giao thông trên quốc lộ 55.