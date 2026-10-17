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Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

Hữu Huy

TPO - Sau sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức vào sáng 17/10, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoạt động ổn định trở lại từ 7h57. Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hoạt động vận hành trên tuyến diễn ra bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều tối 17/10, hoạt động vận hành trên tuyến metro số 1 TPHCM diễn ra bình thường. Tại nhà ga Bến Thành, hành khách ra vào nhà ga, di chuyển đến khu vực chờ tàu và qua cổng soát vé như thường lệ. Các đoàn tàu đón, trả khách theo đúng lịch trình.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1), đơn vị vận hành tuyến metro số 1, cho biết lúc 7h04 ngày 17/10, Trạm biến áp 220kV Thủ Đức xảy ra sự cố mất điện toàn trạm do vấn đề trên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Sự cố gây mất điện khu vực Thủ Đức, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1.

Sau khi nguồn điện được khôi phục, HURC1 phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, đưa tuyến metro số 1 hoạt động trở lại bình thường lúc 7h57 cùng ngày

"Tuyến metro số 1 bị ảnh hưởng từ 7h04 đến 7h57. Sau thời điểm này, hoạt động vận hành trở lại bình thường như mọi ngày"- đại diện HURC1 chia sẻ với phóng viên vào tối 17/10.

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Hành khách đi metro số 1 tại ga Bến Thành.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), tuyến metro số 1 được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua hệ thống đường dây riêng, tách biệt với mạng lưới cấp điện cho khu dân cư. Hai trạm điện chính phục vụ tuyến là Bình Thái (TP Thủ Đức cũ) và Tân Cảng (quận Bình Thạnh cũ).

Tại hai trạm này, điện xoay chiều (AC) từ lưới điện quốc gia được chuyển đổi thành điện một chiều (DC) 1.500V để cấp cho đoàn tàu thông qua hệ thống tiếp điện trên cao (OCS). Khi tàu di chuyển, cần lấy điện trên nóc tàu tiếp xúc với dây dẫn phía trên, duy trì nguồn điện liên tục cho hệ thống động cơ.

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Metro số 1 TPHCM hoạt động bình thường sau sự cố mất điện.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết Trạm biến áp 220kV Thủ Đức là một trong những trạm cung cấp điện cho TPHCM. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng sử dụng hệ thống điều khiển từ xa để khôi phục nguồn điện cho các phụ tải, ưu tiên cấp điện phục vụ hoạt động của tuyến metro số 1, sau đó khôi phục điện cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

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#Metro số 1 #TPHCM #sự cố mất điện #Trạm Thủ Đức #đường sắt đô thị

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