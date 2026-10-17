Diện mạo đường phố Hà Nội sau đợt cắt tỉa hoa sữa

TPO - Trải qua một chặng đường nhiều thử thách, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đang khẳng định vững chắc vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi nhà máy lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, với gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số này là nỗ lực vượt qua những biến động phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu để thực hiện xuất sắc sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.