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Multimedia

Diện mạo đường phố Hà Nội sau đợt cắt tỉa hoa sữa

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau đợt cắt tỉa, nhiều tuyến phố Hà Nội không còn hàng cây hoa sữa tán lá xanh, hoa nở dày như trước. Thay vào đó, những hàng cây thưa tán, cành nhánh lộ rõ khiến nhiều người chú ý khi đi qua.

VIDEO: Cận cảnh diện mạo đường phố Hà Nội sau đợt cắt tỉa hoa sữa.
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Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa tại những nơi có mật độ quá dày để tránh mùi hương ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
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Trong 2 ngày 16-17/10, hoa sữa trên nhiều tuyến phố của Thủ đô như Lê Thanh Nghị, Đào Tấn, Trung Hòa... đều đồng loạt được cắt tỉa.
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Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Đây là loại cây đạt tỷ lệ nhận diện phổ biến, đứng thứ 4 trong số các loại cây quen thuộc nhất với người dân Hà Nội.
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Trên phố Đào Tấn, hàng cây hoa sữa thưa tán đáng kể sau ngày đầu được cắt tỉa.
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Hoa sữa (với tên khoa học Alstonia scholaris) - phổ biến trên nhiều tuyến phố với mùi hoa đặc trưng, tuy nhiên cần phải kiểm soát mật độ trồng trong đô thị để không ảnh hưởng đến người dân như trên phố Nguyễn Du, Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Trung Hòa.
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Sau khi được cắt tỉa, hàng cây hoa sữa trên nhiều tuyến phố Hà Nội trở nên thưa tán, cành nhánh lộ rõ, không còn um tùm như trước.
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Tại phố Trung Hòa, nhiều cành nhánh lộ rõ, khiến diện mạo tuyến phố thay đổi đáng kể.
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Hoa sữa trước và sau khi cắt tỉa.
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Hình ảnh hoa sữa sau cắt tỉa tạo nên sự tương phản với vẻ xanh tốt, rậm rạp thường thấy trước đó.

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#Hà Nội #hoa sữa #cắt tỉa #đường phố #cảnh quan

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