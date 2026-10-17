Diện mạo đường phố Hà Nội sau đợt cắt tỉa hoa sữa

TPO - Sau đợt cắt tỉa, nhiều tuyến phố Hà Nội không còn hàng cây hoa sữa tán lá xanh, hoa nở dày như trước. Thay vào đó, những hàng cây thưa tán, cành nhánh lộ rõ khiến nhiều người chú ý khi đi qua.
TPO - Sáng 17/10, cơ sở massage 3 tầng trên đường Lê Văn Lương, TPHCM bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, hàng chục cảnh sát được huy động dập lửa.
TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.
TPO - Một đám cháy lan nhanh do gió lớn thổi bùng đã thiêu rụi ít nhất sáu ngôi nhà ở Nam California vào thứ Sáu (16/10), "nuốt chửng" các khu bất động sản đắt tiền,khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe rong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?
TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.
TPO - Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 150ha ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) khoe sắc vàng rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.
TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.
TPO - Trải qua một chặng đường nhiều thử thách, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đang khẳng định vững chắc vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi nhà máy lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, với gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số này là nỗ lực vượt qua những biến động phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu để thực hiện xuất sắc sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi là một trong 25 cô gái được xướng tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.
TPO - Cuộc sống bận rộn khiến bữa sáng thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua. Tuy nhiên, việc thiếu hụt năng lượng đầu ngày có thể ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu suất làm việc và sức khỏe tổng thể.
TPO - Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả bất ngờ khi lần lượt phô diễn tài lẻ. Từ những điệu múa quạt uyển chuyển, màn biểu diễn võ thuật mạnh mẽ đến những tiết mục khoe giọng hát, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên sân khấu đa dạng và đầy sức hút.
TPO - Sau đêm Chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hành trình chinh phục vương miện với nhiều thử thách mới. Trong buổi catwalk trên cát, các cô gái khoe nhan sắc, thể hiện sự tự tin và quyết tâm cho chặng thi phía trước.
TPO - Màn đối đầu với U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Roland va chạm, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.
TPO - Từ ngày 15/10, giá trông giữ ôtô tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ. Mức giá mới đang tác động thế nào đến những người thường xuyên sử dụng ôtô tại khu vực này?
TPO - Theo báo cáo của UBND phường An Dương, khu vực cháu bị ngã là vị trí ghế đá cao hơn mặt sân khoảng 20 cm, được ốp gạch vuông để bo viền.
TPO - Bà Debbie Hewitt, một trong 8 Phó chủ tịch Hội đồng FIFA, đồng thời là Chủ tịch LĐBĐ Anh công khai đối đầu và muốn phế truất Gianni Infantino.