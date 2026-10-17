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Giới trẻ

Giới trẻ đổ về săn ảnh ở cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam

Ngọc Tú

TPO - Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 150ha ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) khoe sắc vàng rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Video giới trẻ đổ về checkin trên cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam.
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Những ngày giữa tháng 10, cánh đồng hoa hướng dương﻿ tại xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An﻿) bước vào mùa khoe sắc. Hàng triệu bông hoa đồng loạt vươn mình đón nắng, nhuộm vàng vùng đất Phủ Quỳ, tạo nên khung cảnh rộng lớn, nổi bật giữa màu xanh của núi đồi.
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Trải rộng trên diện tích khoảng 150ha, những cánh đồng hoa nối tiếp nhau khoảng 2km dọc tuyến Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An).
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Từ xa, những thảm hoa vàng rực trải dài đến tận chân trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên﻿ ấn tượng, níu kéo người đi đường dừng chân chiêm ngưỡng.
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Được biết, từ ngày 14/10, cánh đồng hoa hướng dương chính thức mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
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Cánh đồng hoa nhanh chóng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình cùng nhau dạo bước giữa cánh đồng hoa, lựa chọn góc chụp đẹp để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
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Các cô gái diện váy áo duyên dáng, tạo dáng giữa cánh đồng hoa.
﻿ Ảnh: Quyết Trần
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Nhiều cặp đôi đã lựa chọn cánh đồng hoa hướng dương để lưu giữ kỷ niệm trong chuyến đi về miền Tây xứ Nghệ.
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Sắc vàng rực rỡ cùng không gian thoáng rộng khiến nơi đây trở thành điểm check-in được yêu thích trong những ngày giữa tháng 10.
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Nhiều dịch vụ được người dân địa phương mở để phục vụ du khách ngay tại cánh đồng hoa hướng dương, từ quay phim, chụp ảnh đến thuê trang phục và các quầy hàng giải khát, thực phẩm.
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Được biết, cánh đồng hoa hướng dương sẽ được mở cửa miễn phí từ ngày 14/10 đến 20/10. Với không gian rộng mở, cảnh sắc nổi bật, nơi đây
﻿trở thành điểm đến yêu thích của người dân địa phương và du khách từ các tỉnh lân cận.

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