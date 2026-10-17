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Cử tri lo lắng tình trạng lừa đảo, giả mạo thông tin, chiếm đoạt tài sản

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cử tri và Nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả

Sáng 17/10, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày báo cáo một số nội dung chủ yếu của cử tri, Nhân dân gửi đến kỳ họp.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, đồng thời, tiếp nhận 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Như Ý.

Bùi Thị Minh Hoài thông tin, cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân…

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia…

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sau hơn 1 năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; cấp xã, phường đã chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo kịp thời an sinh xã hội cho Nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cử tri và Nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó là lo lắng về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Cử tri và Nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

“Cử tri và Nhân dân băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Băn khoăn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Cử tri và Nhân dân cũng còn băn khoăn về tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí, tình trạng ngập úng ở một số thành phố lớn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Một nội dung nữa, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn các biện pháp về phòng ngừa, cảnh báo, đấu tranh đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường các giải pháp chủ động phòng, chống cháy nổ, tai nạn giao thông, đuối nước. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái thiết cuộc sống mới cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng nêu đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, chuyển đổi công năng, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

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#Quốc hội #Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Ý kiến cử tri #Bà Bùi Thị Minh Hoài #Kỳ họp thứ 2

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