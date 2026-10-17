Chủ tịch Hưng Yên cam kết giải quyết kiến nghị của người dân đến cùng

TPO - Chiều 16/10, tại xã Văn Giang, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 11 xã. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, trả lời bằng văn bản và giải quyết đến cùng những kiến nghị chính đáng của người dân.

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi thông tin với các đại biểu. Ảnh: BHY.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp là dịp để lãnh đạo tỉnh nắm bắt sát hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, đánh giá thực trạng tại cơ sở và kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các ý kiến tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống, sản xuất; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sau hợp nhất tỉnh. Nội dung đối thoại cần đúng trọng tâm, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 9 tháng năm 2026. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22%, vượt kịch bản tăng trưởng 11,1%; xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đại diện người dân 11 xã nêu 9 ý kiến với 15 nội dung kiến nghị. Các vấn đề tập trung vào quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư; vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải; sản xuất nông nghiệp, thủy lợi; lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số; y tế, an sinh xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Đại biểu bày tỏ ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: BHY.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cảm ơn các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành nhận diện rõ hơn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương.

Đối với những nội dung đã được giải đáp, ông đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, thực hiện. Với những vấn đề cần nghiên cứu, xử lý thêm, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải phối hợp, trả lời bằng văn bản và tổ chức thực hiện đến cùng, bảo đảm kiến nghị chính đáng của người dân được xem xét, giải quyết kịp thời.

Thông tin về định hướng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Hưng Yên đang triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tỉnh đã hoàn thiện, công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với ba vùng phát triển trọng tâm gồm vùng động lực phía Bắc, vùng trung tâm và vùng ven biển. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương tập trung phát triển đô thị, thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghệ cao; phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tiếp tục chú trọng những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó có xử lý rác thải, cung cấp nước sạch và bảo đảm an sinh xã hội. Hưng Yên đặt mục tiêu không còn hộ nghèo trong năm 2026, đồng thời phấn đấu hoàn thành kế hoạch sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trước Tết Nguyên đán 2027. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, đồng lòng, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển.

Đối với 11 xã thuộc khu vực động lực phát triển phía Bắc, ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; chủ động cụ thể hóa quy hoạch tỉnh thành các chương trình, nhiệm vụ và dự án phù hợp với điều kiện thực tế.