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TPHCM thành 'chảo lửa', 8 concert trong 2 ngày

Hương Ly

TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.

Chưa bao giờ thị trường concert nhạc Việt sôi động như hiện tại. Các địa điểm thường xuyên được chọn để làm concert tại TPHCM: Khu đô thị Vạn Phúc, Global City, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thi đấu Phú Thọ và Nhà thi đấu Nguyễn Du cùng lúc sáng đèn để đón hơn 200.000 khán giả đi xem concert trong 2 ngày cuối tuần.

Chỉ riêng 4 concert của Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra 2 ngày liên tiếp, số lượng khán giả dự kiến không dưới 150.000 người. Toàn bộ hạng vé của game show quy tụ "anh trai", "anh tài" bán hết chỉ sau vài tiếng. Concert cá nhân của Phùng Khánh Linh cũng cháy vé từ sớm.

Diva Hồng Nhung mang loạt ca khúc bất hủ của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Phú Quang, Trịnh Công Sơn đến với khán giả TPHCM. Trong khi đó, Thanh âm Lên đàng là đại nhạc hội miễn phí, quy tụ toàn ca sĩ hot và sẽ thu hút rất đông khán giả đến với Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

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Fan đến sớm để xem tổng duyệt, quét vé vào trong sân khấu ở 2 concert "anh trai", "anh tài".

Cơn sốt Tinh hà say hi

Concert Tinh hà say hi tổ chức 2 đêm diễn liên tiếp vào cuối tuần, tạo nên cuộc chiến thật sự để các fan săn vé. Concert bước ra từ game show thành công nhất trong năm, sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ và mức độ thảo luận trên mạng xã hội luôn dẫn đầu. Do đó, trong "phát súng" mở đầu cho chuỗi concert nhiều đêm, Tinh hà say hi không khó để đạt trạng thái "sold out" (cháy vé).

Về quy mô, cả concert của nhà DatVietVAC cho thấy mức độ đầu tư "khủng" nhằm mang đến trải nghiệm xứng tầm cho người hâm mộ. Tinh hà say hi đầu tư sân khấu khổng lồ và thiết kế vươn xa nhất đến các khu vực khán giả, giúp nghệ sĩ dễ dàng tương tác cùng fan.

Anh trai say hi là bữa tiệc thị giác và thính giác bùng nổ của sức trẻ, tập trung vào những bản hit tạo xu hướng (trending), vũ đạo điêu luyện và năng lượng đặc biệt của âm nhạc dành cho gen Z. Nhiều khán giả ví von đây là concert quy tụ sức hút của Anh trai say hi mùa 1 và mùa 2 khi đội hình có Quang Hùng MasterD, Dương Domic, buitruonglinh, CongB...

"Cuộc chiến" săn vé của Tinh hà say hi đã làm khuynh đảo mạng xã hội trong suốt nhiều ngày liền. Các nền tảng phân phối vé rơi vào trạng thái nghẽn mạng chỉ sau vài phút mở bán. Khán giả không ngần ngại chi hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để sở hữu những vị trí đẹp nhất để nghe, ngắm và tương tác cùng nghệ sĩ.

Quan trọng hơn, sức nóng từ hai đêm diễn này góp phần tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ và du lịch TPHCM dịp cuối tuần. Đông đảo người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đổ bộ về thành phố. Nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú, khách sạn, dịch vụ ăn uống và di chuyển quanh khu vực sự kiện, trong 2 ngày cuối tuần tại TPHCM sẽ tăng mạnh.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, concert Thanh âm Lên đàn - Đại nhạc hội Thanh niên TPHCM 2026 - dự kiến thu hút lượng khán giả đông không kém với tính chất của chương trình không bán vé, quy tụ "anh trai" và "anh tài". Chương trình quy tụ dàn sao có sức hút lớn như Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Erik, Min, Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc, Tăng Phúc, Thảo Trang, NSƯT Cao Minh, Tố My, Duyên Quỳnh, Gin Tuấn Kiệt...

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Phùng Khánh Linh hé lộ concept mới của concert.

Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh có gì?

Nữ ca sĩ tổ chức concert Giữa một vạn tour, lấy cảm hứng từ tác phẩm Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Tại đây, Phùng Khánh Linh biểu diễn loạt hit, kết hợp cùng 5 ca khúc mới chưa ra mắt. Khánh Linh quảng bá đây là show mở rộng của series concert Giữa một vạn tour, đã kéo dài đến đêm thứ 5.

Trong một năm gần đây, Phùng Khánh Linh là giọng ca thăng tiến nhanh bậc nhất trên thị trường. Ca sĩ sinh năm 1994 bứt phá ở cuộc chơi làm concert, xây dựng được thương hiệu Giữa một vạn tour, tổ chức đến đâu "cháy vé" đến đó. Đông đảo khán giả đến concert của Phùng Khánh Linh vì âm nhạc, giọng hát của nữ ca sĩ và đặc biệt là sự sáng tạo trong concept, truyền tải câu chuyện.

Tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, diva Hồng Nhung tổ chức đêm nhạc Có một Hà Nội trong nỗi nhớ với quy mô hơn 1.000 khán giả. Hạng vé xem show của Hồng Nhung khá cao, thấp nhất một triệu đồng và cao nhất 6 triệu đồng cho vị trí ghế ngồi cạnh sân khấu. Đêm nhạc của nữ ca sĩ bán vé nhanh, chứng minh cho sức hút bền vững của diva nhạc Việt.

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Diva Hồng Nhung mang các ca khúc bất hủ về Hà Nội đến TPHCM.

Ngược về Nhà thi đấu Nguyễn Du, ca sĩ xứ Hàn Tiffany Young đưa Edge of Calm Tour đến TPHCM, quy mô tổ chức từ 2.000-3.000 khán giả. Ê-kíp của thành viên nhóm SNSD thông báo "sold out" vé từ rất sớm, hạng thấp nhất 1,8 triệu đồng và cao nhất 5,5 triệu đồng.

Không bất ngờ khi đêm nhạc của Tiffany Young tại Việt Nam bán vé thành công. Ê-kíp của nữ ca sĩ xác định đúng quy mô khán giả, chọn Nhà thi đấu Nguyễn Du là địa điểm có sức chứa trung bình để tổ chức concert có hiệu quả. Bên cạnh đó, fan của Tiffany Young nói riêng và nhóm SNSD nói chung vẫn đông và hoạt động âm thầm. Họ là những người yêu nhạc ở thế hệ 8X, 9X đời đầu, phần lớn vững vàng kinh tế và luôn ủng hộ các thần tượng Kpop thế hệ 2 khi sang Việt Nam làm concert hoặc sự kiện.

Toàn bộ concert, đêm nhạc của ca sĩ, nhóm anh trai, anh tài trong 2 ngày 17 và 18/10 đều "cháy vé", ngay cả khi Phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng đèn với đêm nhạc miễn phí, có Hồ Ngọc Hà và Phương Mỹ Chi. Đây là tín hiệu vui của thị trường concert Việt nói riêng và ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam nói chung.

Nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp của khán giả Việt đang ngày một tăng cao. Chính vì thế, dù mặt bằng giá vé có xu hướng tăng qua từng năm, mức độ sẵn sàng chi trả và sự ủng hộ từ công chúng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

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