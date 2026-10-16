Choáng với toàn cảnh sân khấu concert Tinh hà say hi

Sức nóng của đỉnh lưu số một Trung Quốc
TPO - Tiêu Chiến có độ nổi tiếng vượt bậc so với các nghệ sĩ đang hoạt động. Mỗi hoạt động anh tham gia đều bùng nổ danh tiếng, thu hút hàng triệu người quan tâm.
TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.
TPO - Tiêu Chiến có độ nổi tiếng vượt bậc so với các nghệ sĩ đang hoạt động. Mỗi hoạt động anh tham gia đều bùng nổ danh tiếng, thu hút hàng triệu người quan tâm.
TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
TPO - Từ bình luận viên truyền hình bảo thủ đến người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Katie Zacharia bước vào một trong những vị trí chịu sức ép lớn nhất chính trường Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, cô gây ra loạt tranh cãi liên quan đến nghề nghiệp và cả phong cách thời trang.
TPO - Sau khi cảnh bạo hành Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che" gây tranh luận, Doãn Quốc Đam lên tiếng thừa nhận thiếu sót vì không trao đổi, tập luyện đầy đủ với bạn diễn trước khi quay.
TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).
TPO - MC Đức Bảo sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Vua Tiếng Việt mùa 7. Sau 15 năm làm nghề, nam MC lần đầu thử sức với game show về ngôn ngữ, tiếp nối NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.
TPO - Tro cốt của diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp 3 tháng nhưng chưa được tìm thấy. Không những vậy, nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp nạn tương tự, kẻ cắp còn dùng tro cốt để tống tiền người thân.
TPO - Hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng, nhiều tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận, 3 đêm concert “cháy vé” từ Nam ra Bắc là thành tích vô tiền khoáng hậu của vũ trụ Say hi. Tinh hà Say hi mở đầu chặng hành trình mới bằng chuỗi concert “Hẹn giữa Tinh hà” với sân khấu được đầu tư quy mô lớn.
TPO - Sau màn tái hiện đám cưới cùng Bảo Định tại đêm nhạc có hơn 5.000 khán giả, Phương Mỹ Chi ra mắt MV "Gạo của ta". Nữ ca sĩ khai thác chất liệu văn hóa Việt qua câu chuyện hạt gạo, hành trình trưởng thành.
TPO - Mỹ Tâm thông báo 10.000 vé mở bán sớm của concert See the Light Day 2 tại TPHCM hết sạch sau 5 phút. Tốc độ tiêu thụ vượt đợt bán sớm của đêm diễn tại Hà Nội năm 2025.
Có những ký ức Trung Thu gắn với tiếng trống rộn ràng, ánh đèn lồng và niềm háo hức chờ trăng. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để BEAT Network khởi xướng “Rằm Rộ” - chiến dịch văn hóa cộng đồng nhằm đưa tinh thần Trung Thu truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
TPO - Trần Tử Di qua đời hồi tháng 9, là trường hợp mới nhất trong số các thánh ăn Trung Quốc chết vì nhiệm vụ livestream ăn uống quá mức.
TPO - Khi Hollywood và các hãng phim đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), một bộ phận khán giả trẻ lại tìm đến những tác phẩm do con người sáng tạo, đặt ngành điện ảnh trước sức ép về chất lượng, bản quyền và tương lai của lao động nghệ thuật.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi, đến từ Đà Nẵng, vẽ 7 người bạn cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lên bình gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ nổi danh nay thuộc TP Hải Phòng. Mỗi người hiện lên qua nét riêng cô ghi nhớ, tạo thành món quà lưu giữ hành trình bên nhau.
TPO - Nghệ sĩ kịch Tiền Thủy Minh đi giặt trang phục biểu diễn lúc nửa đêm, bị tai nạn bất ngờ dẫn tới qua đời vì chết đuối.
TPO - Xuân Mai đã nghiêm túc nghĩ đến việc phát hành sản phẩm mới và trở lại đường đua nhạc Việt. Đó là tiết lộ của rapper LJ trong cuộc hội ngộ gây chú ý của 2 nghệ sĩ sau 17 năm.