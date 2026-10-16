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Giải trí

Choáng với toàn cảnh sân khấu concert Tinh hà say hi

Trạch Dương

TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.

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24 nghệ sĩ gấp rút chuẩn bị cho concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa tinh hà, diễn ra ngày 17-18/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TPHCM. Giữa lịch tập luyện, các ca sĩ tranh thủ chụp ảnh, tương tác cùng đồng nghiệp. Hoạt động hóa trang thành nhân vật quen thuộc tiếp tục được dàn nghệ sĩ hưởng ứng trong các buổi tổng duyệt thuộc chuỗi concert Say hi.
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Cody Nam Võ xuất hiện với áo khoác đỏ, quần jeans sáng màu và mái tóc "sao y bản chính" hình ảnh Ngô Kiến Huy lúc mới đi hát. Nam sử dụng micro đeo tai và tạo dáng bắt chước động tác của giọng ca Giả vờ yêu. Hình ảnh được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, thu hút cả Ngô Kiến Huy vào bình luận về màn hóa thân độc lạ.
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Quang Hùng MasterD diện phong cách hip hop, mặc kín đáo, mang khẩu trang khi tập luyện. Sau khi giành ngôi quán quân Tinh hà say hi, nam ca sĩ cùng các đồng nghiệp chuẩn bị đưa những tiết mục từ game show lên sân khấu biểu diễn trực tiếp với hàng nghìn khán giả.
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Ali Hoàng Dương tập luyện cùng các vũ công trước hai đêm diễn. Quán quân Giọng hát Việt 2017 tiếp tục thử sức với nhiều cách trình diễn tại Tinh hà say hi, từ hát, nhảy đến múa cột trong phần thi đối kháng vũ đạo. Những tiết mục như Bad Night, Mưa vội phóng, MRT cho thấy nỗ lực thay đổi của nam ca sĩ qua từng vòng.
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Ngoài giờ tập, Ali Hoàng Dương gây chú ý khi hóa thân thành người bán hàng rong. Không ai nhường ai trong cuộc đua tìm ra The Best Rehearsal Outfit ở concert Tinh hà.
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Ivan hóa thân thành Chí Phèo, kết hợp cùng CoolKid trong vai Thị Nở. Nghệ sĩ người Malaysia từng tham gia Starlight Boys trước khi đến Việt Nam hoạt động. Tại Tinh hà say hi, anh thử sức với hát, rap qua Im đợi người anh thương, Có gì đâu mà cay, Run to you. Ivan cũng có tên trong nhóm 5 đề cử hạng mục The Transformation Icon, ghi nhận sự thay đổi trong quá trình tham gia chương trình.
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CoolKid hưởng ứng màn hóa trang cùng Ivan sau hành trình tiến tới chung kết Tinh hà say hi. Từ rapper từng tham gia Rap Việt, anh được biết đến nhiều hơn qua 50 cuộc gọi nhỡ - tiết mục đầu tiên của chương trình đứng đầu xu hướng YouTube. Khả năng sáng tác, kết hợp hát và rap giúp CoolKid có thêm cơ hội thể hiện, trước khi đảm nhận vai trò đội trưởng tại chung kết.
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Xuân Định KY chọn hình tượng Nobita trong buổi tổng duyệt. Từng vào top 5 Vietnam Idol 2023, nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện ở Tinh hà say hi và đi đến chặng chung kết. Các tiết mục Cô đơn anh cũng vui, MRT, Vượt ngưỡng tình yêu giúp anh thể hiện thế mạnh giọng hát. Xuân Định cũng chia sẻ bản thân dần cởi mở, tự tin hơn khi giao tiếp và làm việc cùng đồng đội.
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Hyo hóa thân thành Doraemon, tiếp nối màn nhập vai nhân vật truyện tranh của Xuân Định KY. Là gương mặt mới khi chương trình công bố đội hình, Hyo từng bước giới thiệu khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, hát và rap. Anh góp giọng trong Mưa vội phóng, MRT và có tên trong nhóm đề cử The Transformation Icon sau hành trình qua 4 vòng trình diễn.
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Kimlong tái hiện hình ảnh The Weeknd tại buổi tổng duyệt. Trước Tinh hà say hi anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, từng tham gia dự án 55 Radar. Ca khúc Let me go của Kimlong từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral. Những sản phẩm như Tình cờ, Nói anh nghe, Chẳng là gì của nhau cũng góp phần giới thiệu tên tuổi anh tới khán giả.
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Dillan lựa chọn nhân vật Itachi trong Naruto. Nam ca sĩ có ba năm đào tạo tại Hàn Quốc, từng tham gia Asia Super Young, Starlight Boys và Anh trai say hi 2025. Với kinh nghiệm từ các chương trình tuyển chọn, vũ đạo là một trong những thế mạnh của anh. Tháng 4/2026, Dillan phát hành ca khúc VVIP, phát triển hoạt động cá nhân song song với việc tham gia chương trình.
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Bên cạnh những màn hóa trang, các nghệ sĩ đang hoàn thiện tiết mục trên sân khấu thực tế. Đường catwalk kéo dài, kết nối nhiều sàn diễn phụ giữa khu vực khán giả, đặt ra yêu cầu phối hợp di chuyển trong từng phần trình diễn. Hai đêm concert là dịp 24 nghệ sĩ cùng trở lại sau đêm trao giải, đưa các ca khúc từ chương trình truyền hình đến với khán giả trực tiếp.
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Sân khấu tại Khu đô thị Vạn Phúc City đang được hoàn thiện để phục vụ hai đêm diễn 17-18/10. Theo cập nhật của ban tổ chức ngày 13/10, phần kết cấu thô và hệ khung đã lắp đặt xong. Hệ thống loa hoàn tất lắp đặt, gia cố. Hệ đèn sân khấu chính đạt khoảng 90% khối lượng.
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Phối cảnh cho thấy đường catwalk Dải tinh hà nối sân khấu chính với các sân khấu phụ giữa khu Fanzone và GA. Theo ban tổ chức, thiết kế giúp nghệ sĩ tương tác với khán giả ở nhiều vị trí. Một số tiết mục được bổ sung hoạt động dành cho người xem, như gửi lời nhắn lên màn hình LED trong Thế giới của anh hay mời khán giả lên sân khấu nhảy cùng nghệ sĩ ở đêm thứ hai.
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Trước đó, DatVietVAC thông báo toàn bộ vé đêm 17/10 đã bán hết trong ngày mở bán chính thức 8/9. Vé đêm 18/10 được bổ sung sau đó cũng hết vé. Hai đêm diễn tại TPHCM mở đầu chuỗi concert Hẹn giữa tinh hà, trước khi chương trình đến Hà Nội ngày 14/11.
#lịch diễn concert Tinh hà say hi TPHCM #hậu trường tổng duyệt tinh hà say hi #tinh hà say hi #concert tinh hà say hi

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