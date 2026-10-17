Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, gần 1000 hồ sơ đất đai trễ hẹn được giải quyết

Nhật Huy

TPO - Sau một tuần triển khai chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã giải quyết gần 1.000 trong tổng số hơn 3.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bị trễ hẹn. Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 17/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, gần 1.000 hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn ở đặc khu Phú Quốc đã được giải quyết kể từ sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cách đây 1 tuần. Trong số này có gần 700 hồ sơ được cập nhật thành công lên hệ thống. Số hồ sơ còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Trước đó ít ngày, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu ở đặc khu Phú Quốc bị trễ hẹn lên tới hơn 3.460 trường hợp. Ông Đinh Văn Nơi trong lần kiểm tra công tác giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn cho dân.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc.jpg
Cán bộ Chi nhánh Đăng ký đất đai Phú Quốc và Phòng NN&MT làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm, đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Đăng ký đất đai Phú Quốc và Phòng NN&MT cũng như các bộ phận liên quan làm việc ngày đêm, tập trung xử lý khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc đất.

Anh Nguyễn Văn Dương - công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang - Chi nhánh đặc khu Phú Quốc - cho biết khó khăn lớn là việc xác định nguồn gốc đất đối với đất có nguồn gốc từ đất rừng, đã được người dân sử dụng qua nhiều năm.

Do giấy tờ chưa bảo đảm, các tổ công tác gặp nhiều trở ngại trong xác minh hiện trạng, nguồn gốc đất và quyền lợi của người dân.

Theo anh Dương, các tổ công tác thường xuyên phối hợp với trưởng khu phố, cán bộ địa bàn, người cao tuổi để xác minh nguồn gốc đất.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc-2731.jpg
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn người dân cấp sổ đỏ.

Anh Nguyễn Hồng Ngọc - ngụ khu phố 5, đặc khu Phú Quốc - cho biết đã làm thủ tục cấp sổ đỏ hơn 10 năm, đến nay mới được nhận sổ.

“Hôm nay được UBND gọi lên nhận giấy, tôi rất mừng. Nhờ lãnh đạo đặc khu, trong đó có Bí thư đặc khu Đinh Văn Nơi thúc đẩy giải quyết nhanh nên người dân có thêm hy vọng”, anh Ngọc nói.

Trong khi đó, anh Hồ Ngọc Anh, ở khu phố Bến Tràm, đặc khu Phú Quốc cho biết hồ sơ của gia đình đã chờ giải quyết từ năm 2019.

“Qua trao đổi với cán bộ, tôi rất vui khi biết hồ sơ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là nguyện vọng tôi mong mỏi từ năm 2019 đến nay”, anh Ngọc Anh chia sẻ.

1791538074509-6963784425107983642-6963784425107983642-8cad114f8041f0bda72410cf9ccac572-474.jpg
Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - đã kiểm tra công tác giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm đó, hàng nghìn hồ sơ đất đai còn trễ hẹn trên Cổng dịch vụ công.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ, ưu tiên giải quyết những trường hợp đủ điều kiện, hướng dẫn cụ thể các hồ sơ còn thiếu thông tin, vướng tranh chấp.

Lãnh đạo đặc khu cũng yêu cầu tăng cường nhân lực, hỗ trợ người dân tại quầy giao dịch.

Xem thêm

#Phú Quốc #tháo gỡ vướng mắc đất đai #An Giang #ông Đinh Văn Nơi #hồ sơ đất đai #trễ hẹn #thủ tục hành chính

Cùng chuyên mục

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Gửi ôtô ở vùng lõi Hà Nội: Chi phí tăng bao nhiêu?

TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe rong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?

71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49

71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49

TPO - Qua rà soát Quốc lộ 49, cơ quan chức năng TP. Huế xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, với tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí xử lý đảm bảo an toàn dự kiến 110 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện đồng hồ điện, nước, xăng dầu gian lận, phải bồi thường cho bị hại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện đồng hồ điện, nước, xăng dầu gian lận, phải bồi thường cho bị hại

TPO - “Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

TPO - Hình ảnh khay cơm bán trú gồm cơm trắng, canh rau muống, muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 (Phú Thọ) gây tranh luận trên mạng xã hội. UBND xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Xử phạt tài xế vượt ẩu gây xôn xao mạng xã hội

Xử phạt tài xế vượt ẩu gây xôn xao mạng xã hội

TPO - Thông qua camera hành trình người dân ghi lại cảnh xe khách vượt ẩu tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, gây bức xúc mạng xã hội, tài xế đã bị CSGT Đồng Nai mời lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng tìm thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Đà Nẵng tìm thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng vừa phát thư ngỏ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ (cũ), nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin và địa điểm an táng các liệt sĩ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe