Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, gần 1000 hồ sơ đất đai trễ hẹn được giải quyết

TPO - Sau một tuần triển khai chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã giải quyết gần 1.000 trong tổng số hơn 3.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bị trễ hẹn. Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 17/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, gần 1.000 hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn ở đặc khu Phú Quốc đã được giải quyết kể từ sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cách đây 1 tuần. Trong số này có gần 700 hồ sơ được cập nhật thành công lên hệ thống. Số hồ sơ còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Trước đó ít ngày, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu ở đặc khu Phú Quốc bị trễ hẹn lên tới hơn 3.460 trường hợp. Ông Đinh Văn Nơi trong lần kiểm tra công tác giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn cho dân.

Cán bộ Chi nhánh Đăng ký đất đai Phú Quốc và Phòng NN&MT làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm, đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Đăng ký đất đai Phú Quốc và Phòng NN&MT cũng như các bộ phận liên quan làm việc ngày đêm, tập trung xử lý khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc đất.

Anh Nguyễn Văn Dương - công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang - Chi nhánh đặc khu Phú Quốc - cho biết khó khăn lớn là việc xác định nguồn gốc đất đối với đất có nguồn gốc từ đất rừng, đã được người dân sử dụng qua nhiều năm.

Do giấy tờ chưa bảo đảm, các tổ công tác gặp nhiều trở ngại trong xác minh hiện trạng, nguồn gốc đất và quyền lợi của người dân.

Theo anh Dương, các tổ công tác thường xuyên phối hợp với trưởng khu phố, cán bộ địa bàn, người cao tuổi để xác minh nguồn gốc đất.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn người dân cấp sổ đỏ.

Anh Nguyễn Hồng Ngọc - ngụ khu phố 5, đặc khu Phú Quốc - cho biết đã làm thủ tục cấp sổ đỏ hơn 10 năm, đến nay mới được nhận sổ.

“Hôm nay được UBND gọi lên nhận giấy, tôi rất mừng. Nhờ lãnh đạo đặc khu, trong đó có Bí thư đặc khu Đinh Văn Nơi thúc đẩy giải quyết nhanh nên người dân có thêm hy vọng”, anh Ngọc nói.

Trong khi đó, anh Hồ Ngọc Anh, ở khu phố Bến Tràm, đặc khu Phú Quốc cho biết hồ sơ của gia đình đã chờ giải quyết từ năm 2019.

“Qua trao đổi với cán bộ, tôi rất vui khi biết hồ sơ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là nguyện vọng tôi mong mỏi từ năm 2019 đến nay”, anh Ngọc Anh chia sẻ.

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - đã kiểm tra công tác giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm đó, hàng nghìn hồ sơ đất đai còn trễ hẹn trên Cổng dịch vụ công.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ, ưu tiên giải quyết những trường hợp đủ điều kiện, hướng dẫn cụ thể các hồ sơ còn thiếu thông tin, vướng tranh chấp.

Lãnh đạo đặc khu cũng yêu cầu tăng cường nhân lực, hỗ trợ người dân tại quầy giao dịch.