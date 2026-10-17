71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49

TPO - Qua rà soát Quốc lộ 49, cơ quan chức năng TP. Huế xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, với tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí xử lý đảm bảo an toàn dự kiến 110 tỷ đồng.

Ngày 17/10, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết qua rà soát tuyến Quốc lộ 49, cơ quan chức năng xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, từ Km25+110 đến Km77+700, cần xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng chiều dài các đoạn này khoảng 5,95 km, với kinh phí xử lý đảm bảo an toàn dự kiến 110 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, trên Quốc lộ 49 có 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, cần xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trước mắt, Sở Xây dựng TP. Huế đã sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để khắc phục nguy cơ mất an toàn tại các vị trí nguy hiểm bằng cách bổ sung cọc tiêu, sơn gờ giảm tốc, lắp biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ 40 km/h đối với xe sơ mi rơ moóc tại các đoạn đèo dốc, khuất tầm nhìn.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông kết nối vùng cao A Lưới với trung tâm TP. Huế. Thời gian qua, lưu lượng xe tải trọng lớn gia tăng khiến nhiều đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ tháng 4, cơ quan chức năng từng triển khai thí điểm phân luồng xe tải nặng trên tuyến này, nhằm tăng cường an toàn giao thông.

Cùng với đảm bảo an toàn giao thông Quốc lộ 49, trong năm 2026, TP. Huế đã xử lý 79 điểm nút giao, điểm tiềm ẩn nguy hiểm giao thông trên toàn địa bàn thành phố. Các giải pháp gồm sơn vạch tim đường, gờ giảm tốc, bổ sung, điều chỉnh biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, lắp cọc tiêu, tôn hộ lan, gương cầu lồi và phát quang để cải thiện tầm nhìn.

Tuy nhiên, còn 6 vị trí nút giao cần đầu tư đèn tín hiệu, đèn cảnh báo hoặc mở rộng giao lộ chưa được xử lý theo đề xuất của lực lượng cảnh sát giao thông.

Việc xử lý các đoạn đường cong, bán kính nhỏ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cần mức kinh phí 110 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và điểm đen tai nạn giao thông.

Đồng thời tổ chức phân luồng đồng bộ, điều chỉnh hệ thống biển báo phù hợp thực tế, nghiên cứu giải pháp tại các nút giao thường xuyên ùn tắc.