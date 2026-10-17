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Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Sáng 17/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tháp tùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam có: bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam; ông Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Philippe Lionnet, Trưởng đoàn đàm phán các Hiệp định Thương mại Tự do/Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu.

Ông Benjamin Muller, Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; bà Miriam Gurtner, Cố vấn Cao cấp, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Natalie Rast, Trưởng bộ phận Quan hệ Kinh tế song phương khu vực châu Á và châu Đại Dương, Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Sibylle Bachmann, Trưởng Ban Hợp tác và phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Guy Parmelin sinh năm 1959 tại Bursins (Thụy Sĩ). Ông từng thăm Việt Nam vào tháng 7/2019 trên cương vị Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ.

Năm 2021, ông Guy Parmelin giữ chức Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ đầu tiên). Từ ngày 1/1/2026, ông tiếp tục giữ chức Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ thứ hai), đồng thời là Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu.

Năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ. Tháng 1/2025, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Theo chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Trong năm 2026, tính đến tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã đạt 716,02 triệu USD.

Tính đến tháng 7/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Một số tập đoàn lớn của Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam gồm Nestlé (thực phẩm, đồ uống), Novartis/Ciba - Sandoz (hóa dược), Roche (dược phẩm)…

Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống tại 26 bang.

Việc 4 nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) dự kiến ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng, tạo bước đột phá mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. FTA sẽ tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.

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#Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin #thăm Việt Nam #Phu nhân Caroline Parmelin #Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA

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