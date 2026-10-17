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Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

Nguyễn Hoài

TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.

Ngày 23/9, một trận mưa dữ dội trút xuống khu vực tỉnh Lâm Đồng, bao gồm phần phía Đông thuộc địa phận Bình Thuận cũ.

Tại trạm đo Phan Thiết, lượng mưa ghi nhận trong ngày này lên tới 176,8mm, là trận mưa ngày lớn nhất trong tháng 9 xuất hiện tại khu vực này từ khi có số liệu quan trắc.

Đáng chú ý, kỷ lục này đã phá vỡ kỷ lục trước đó, được duy trì suốt 64 năm qua, đó là trận mưa vào ngày 25/9/1962 với lượng mưa 122.8mm.

Một điểm đo khác tại Bình Thuận cũ cũng ghi nhận mưa kỷ lục trong ngày 23/9/2026 là Phan Rí với lượng mưa còn lớn hơn nhiều điểm đo Phan Thiết, lên tới 213,6mm, gấp 3 lần kỷ lục từng được thiết lập vào năm 2018 ở chính điểm đo này.

Sau đó, vào ngày 8/10/2026, cũng tại điểm đo Phan Rí ghi nhận thêm một kỷ lục mưa lớn xảy ra vào tháng 10 với lượng mưa đo được là 166,1mm, gần gấp đôi kỷ lục được thiết lập tại trạm đo này vào ngày 30/10/2025, trở thành ngày có lượng mưa nhiều nhất tháng 10 trong lịch sử điểm đo này.

Phan Rí cũng trở thành nơi có tổng lượng mưa cao đột biến nhất trên cả nước trong tháng 9 năm nay, gấp 3,5 lần trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tại đây.

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Lũ cát đỏ xảy ra vào ngày 23/9, sau khi Phan Thiết xuất hiện mưa lớn. Ảnh: Hữu Lệnh.

Sự xuất hiện mưa bất thường ở một trong những khu vực khô hạn nhất cả nước xảy ra trong bối cảnh mùa mưa khá bất thường ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong năm nay.

Nếu như thời gian đầu mùa, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ ít hơn trung bình nhiều năm thì đến tháng 9, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi cao hơn 120%.

Trong nửa đầu tháng 10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng liên tiếp đón các trận mưa dông vào chiều tối và tối.

Điều này trái ngược lại với khu vực miền Bắc, khi tổng lượng mưa trong tháng 9 tại vùng núi Bắc Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%, có nơi thấp hơn 70-90%

Trong nửa đầu tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại miền Bắc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-80%.

Theo các chuyên gia điều này phản ánh đặc điểm của những năm El Nino mạnh, trong bối cảnh khô hạn khắc nghiệt vẫn xuất hiện những kỷ lục mưa lớn, như chuyện từng xảy ra vào năm 2015, Quảng Ninh ghi nhận mưa lịch sử vào cuối tháng 7 trong một năm El Nino mạnh.

Hay vào năm 2009, cũng là một năm El Nino mạnh, cơn bão số 9 (Ketsana) đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây ra đợt, lũ lịch sử vào cuối tháng 9. Đỉnh lũ năm 2009, tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt báo động 3. Ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum.

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Nam Bộ đang trải qua một mùa mưa khá bất thường.

Dù vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh siêu El Nino đang diễn ra, từ tháng 11 xu thế lượng mưa thiếu hụt trên phạm vi cả nước.

Riêng tại miền Trung, tháng 11-12/2026 vẫn đang trong cao điểm mùa mưa. Vì vậy, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm ở miền Trung ngay trong các tháng chính mùa mưa.

Trong khi đó, từ tháng 11/2026 đến tháng 0/2027, số lượng bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh cũng có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

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#lũ cát #mưa kỷ lục #El Nino #thời tiết cực đoan #Lâm Đồng #tỉnh Bình Thuận cũ

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