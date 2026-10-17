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Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng an ninh cơ sở

Đức Anh

TPO - Hoàng Thị Hương (trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B qua địa bàn xã Yên Lập. Người phụ nữ này có hành vi giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương (SN 1991, trú tại xã Yên Lập) về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định được ban hành ngày 15/10.

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Hình ảnh vụ việc trích xuất từ camera. Ảnh: Quang Huy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 12/10, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự tại khu vực Quốc lộ 70B.

Tiếp nhận tin báo, ông H.Q.Đ., Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, nhanh chóng có mặt để xác minh, nắm bắt tình hình. Tại hiện trường, ông Đ. phát hiện Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (SN 1994, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ).

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Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Thọ Hương. Ảnh: Quang Huy

Mặc dù được nhiều người dân can ngăn, Hương vẫn tiếp tục gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau đó còn giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông Đ.

Trước diễn biến vụ việc, ông Đ. báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết. Công an xã sau đó cử tổ công tác đến hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Ngày 13/10, Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi của mình.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Hương gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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#Khởi tố Hoàng Thị Hương #Gây rối trật tự công cộng #Xô xát Quốc lộ 70B #Bảo vệ an ninh trật tự #Công an Phú Thọ

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