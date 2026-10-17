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Khách sạn quanh Mỹ Đình cháy phòng

Ngọc Ánh

TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.

Chỉ còn một tuần trước khi Big Bang biểu diễn tại Hà Nội, thị trường hàng không, lưu trú và các dịch vụ phục vụ du khách đã ghi nhận nhu cầu tăng mạnh. Hai đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới Big Bang 2026-2027 World Tour XX: COSMOS không chỉ thu hút người hâm mộ trong nước mà còn tạo sức hút đối với khán giả từ nhiều thị trường quốc tế.

Khán giả đổ về Hà Nội

Theo dữ liệu do nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com công bố ngày 8/10, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74%, số lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhu cầu đặt chỗ đến Thủ đô trong tháng 10 trên nền tảng này cũng tăng 45%.

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Big Bang đổ bộ khiến du lịch Hà Nội tăng nhiệt.

Các thị trường gửi khách nhiều nhất đến Hà Nội trong dịp concert gồm TPHCM, Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Nagoya (Nhật Bản), Đà Nẵng, Busan (Hàn Quốc). Dữ liệu cho thấy sức hút của sự kiện vượt ra ngoài phạm vi khán giả trong nước.

Đáng chú ý, nhu cầu đi lại đã bắt đầu tăng ngay sau khi lịch biểu diễn được công bố ngày 11/6. Đến ngày 14/8, thời điểm mở bán vé sớm, lượng đặt vé máy bay và khách sạn tăng gấp 6 lần so với mức trung bình hằng ngày.

Người hâm mộ có xu hướng chuẩn bị chuyến đi từ rất sớm. Vé máy bay được đặt trung bình 70 ngày trước ngày khởi hành, trong đó 51% lượt đặt trước ít nhất 60 ngày. Đối với khách sạn, thời gian đặt trước trung bình lên tới 76 ngày, với 65% lượt đặt được thực hiện trước từ 60 ngày trở lên.

Thị trường lưu trú quanh sân vận động Mỹ Đình chịu tác động rõ rệt. Theo Trip.com, các khách sạn được ghi nhận trong bán kính 3 km quanh sân vận động đều báo hết phòng cho dịp concert từ ngày 29/7.

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Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung.

Lượng đặt phòng khách sạn cho giai đoạn 23-24/10 tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình các ngày trong tháng 10.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, concert của Big Bang tại Hà Nội vào tháng 10 khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với thông thường. Trong khi đó, concert của EXO tại TPHCM hồi tháng 4 ghi nhận mức tăng gần 3 lần.

Sức hút của Big Bang tiếp tục được thể hiện trong đợt mở bán vé bổ sung ngày 5/10. Chỉ ít phút sau khi hệ thống CTicket mở bán, gần 70.000 người đã xếp hàng trực tuyến chờ mua vé. Toàn bộ số vé bổ sung được bán hết sau khoảng một giờ, dù trước đó chương trình đã trải qua ba đợt mở bán trong tháng 8.

Không chỉ hoạt động bán vé, các dịch vụ bên lề concert cũng bắt đầu được triển khai. Từ ngày 17/10, các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm chính thức của Big Bang mở cửa tại Hà Nội, giới thiệu gần 70 dòng sản phẩm, trong đó có gậy phát sáng kỷ niệm 20 năm và áo phiên bản Hà Nội.

Các điểm bán được bố trí tại Láng Hạ, Mễ Trì và sân vận động Mỹ Đình trong những ngày diễn ra chương trình. Hoạt động này góp phần mở rộng trải nghiệm mua sắm của người hâm mộ ngoài hai đêm biểu diễn.

Concert quốc tế, nội địa cùng tăng nhiệt

Không chỉ các sự kiện âm nhạc trong nước, những concert quốc tế tại Đông Nam Á cũng đang thúc đẩy nhu cầu du lịch nước ngoài của khán giả Việt. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy người hâm mộ sẵn sàng lên kế hoạch từ nhiều tháng trước để tham dự các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ yêu thích.

Đối với concert After Hours Til Dawn của The Weeknd tại Bangkok (Thái Lan) ngày 11/10, lượng đặt chỗ du lịch đến thành phố này trong giai đoạn 9-11/10 tăng gấp 7 lần mức trung bình của tháng.

Người hâm mộ đặt vé trước trung bình 72 ngày, trong khi thời gian đặt trước của các chuyến đi khác đến Bangkok trong tháng 10 là 49 ngày.

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Hai đêm diễn của The Weeknd thu hút đông đảo khán giả Việt.

Tại Kuala Lumpur (Malaysia), hai đêm diễn của The Weeknd vào ngày 4-5/11 cũng tạo sức hút đáng kể. Lượng đặt chỗ du lịch trong giai đoạn 2-4/11 cao gần 22 lần mức trung bình hằng ngày của tháng 11.

Tại thị trường trong nước, không chỉ Big Bang mà các concert của nghệ sĩ Việt cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch. Hai concert Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại TPHCM ngày 17-18/10 đã tác động đến lượng đặt dịch vụ tại thành phố.

Theo Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến TPHCM trong giai đoạn 16-19/10 tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng đặt phòng khách sạn cho hai đêm 16-17/10 tăng rất mạnh.

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#Big Bang #Hà Nội #du lịch #concert #khách sạn #vé máy bay #Mỹ Đình

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