Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 tự hào kể chuyện văn hóa, con người thành phố Cảng

TPO - Sắc phượng đỏ trên tà áo dài, hình ảnh biển Đồ Sơn và những công trình kiến trúc quen thuộc tạo dấu ấn Thành phố Hải Phòng trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn góp phần giới thiệu văn hóa đất Cảng đến khán giả.

Những cánh phượng đỏ trên tà áo dài, hình ảnh sóng biển Đồ Sơn, những công trình kiến trúc quen thuộc và sự trở về của các người đẹp Hải Phòng đã tạo nên những dấu ấn riêng trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bằng âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, câu chuyện Miền Hương Sắc được kể từ chính vùng đất đăng cai cuộc thi: Thành phố cảng Hải Phòng.

Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mãn nhãn, hoành tráng, đậm tính văn hóa.

Từ hành trình di sản đến sân khấu bên biển Đồ Sơn

Tối 10/10, gần 3.000 khán giả có mặt tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng để theo dõi đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển, 53 cô gái bước vào cuộc tranh tài quan trọng sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm tại nhiều địa phương.

Nhưng câu chuyện của đêm thi không chỉ bắt đầu từ những bước catwalk. Phía sau mỗi thí sinh là một hành trình đi qua nhiều vùng đất, tìm hiểu những giá trị văn hóa và gặp gỡ những con người đã góp phần làm nên bản sắc Việt Nam.

Từ Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh đến Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh rồi Hải Phòng, các thí sinh có cơ hội khám phá những không gian văn hóa khác nhau. Họ tìm hiểu lịch sử tại Tân Trào, đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng cao, tham gia các hoạt động cộng đồng và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, di sản.

Ở Tuyên Quang, những địa danh như cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa giúp các cô gái hiểu thêm về những dấu mốc lịch sử của đất nước. Các hoạt động tìm hiểu phong tục, lễ hội địa phương mở ra góc nhìn về đời sống văn hóa cộng đồng.

Tại Hải Phòng, hành trình ấy tiếp tục với làng cổ Việt Hải, vịnh Lan Hạ và những trải nghiệm gắn với biển đảo. Mỗi điểm đến mang đến một câu chuyện khác nhau, từ lịch sử, phong tục đến cách con người gìn giữ di sản và phát triển du lịch.

53 cô gái đưa khán giả đi từ Nam ra Bắc, trước khi dừng chân ở Hải Phòng thông qua bộ sưu tập áo dài, visual mang đậm tính văn hóa.

Những hình ảnh được ghi lại trong suốt hành trình trở thành chất liệu cho các video giới thiệu tại đêm Chung khảo. Trước hàng nghìn khán giả trực tiếp và người xem qua các nền tảng trực tuyến, câu chuyện của 53 cô gái được nối với hình ảnh những vùng đất mà họ đã đi qua.

Đó cũng là cách chủ đề Miền Hương Sắc được triển khai xuyên suốt cuộc thi: Văn hóa không chỉ xuất hiện trong một tiết mục biểu diễn, mà hiện diện trong chính những trải nghiệm của thí sinh.

Trên sân khấu Chung khảo, ê-kíp sản xuất của Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong tiếp tục chuyển tải tinh thần ấy bằng hệ thống hình ảnh, âm nhạc và thời trang. Những đường cong lấy cảm hứng từ hoa sen kết hợp cùng màn hình LED tạo nên không gian trình diễn có khả năng thay đổi theo từng tiết mục.

Ở phần trình diễn áo dài, bộ sưu tập Dọc miền di sản của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân, đưa khán giả đi qua những miền văn hóa bằng ngôn ngữ trang phục.

Nét thanh lịch Hà Nội được gợi nhắc qua lụa, họa tiết thêu tay và khăn voan. Tây Bắc hiện lên với mây núi, miền Trung mang dấu ấn mỹ thuật cung đình Huế, trong khi chiếc khăn rằn trở thành chi tiết nhận diện văn hóa Nam Bộ.

Các thiết kế không đơn thuần giới thiệu vẻ đẹp của áo dài. Khi được 53 thí sinh trình diễn, mỗi bộ trang phục còn gợi mở câu chuyện về một miền đất, một nếp sống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tự hào kể câu chuyện về thành phố Cảng đến khán giả cả nước.

Hải Phòng hiện lên qua sắc phượng, sóng biển và những cuộc trở về

Giữa hành trình văn hóa trải dài đất nước, Hải Phòng được dành một vị trí đặc biệt. Thành phố Cảng không chỉ là nơi tổ chức đêm Chung khảo mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chi tiết nghệ thuật trong chương trình.

Trên hệ thống hình ảnh trình chiếu, những con sóng Đồ Sơn, Nhà hát thành phố, Ga Hải Phòng và sắc hoa phượng đỏ gợi nhắc những hình ảnh quen thuộc của vùng đất Cảng.

Đặc biệt, sắc phượng xuất hiện trên những thiết kế áo dài trắng trong bộ sưu tập Dọc miền di sản. Những cánh hoa được đưa lên tà áo bằng kỹ thuật trang trí, đính kết, tạo điểm nhấn vừa gần gũi vừa có khả năng nhận diện.

Hoa phượng đỏ từ lâu đã gắn với hình ảnh Hải Phòng. Khi xuất hiện trong phần trình diễn của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, biểu tượng ấy mang thêm một sắc thái mới: trẻ trung, mềm mại và giàu sức sống.

Thí sinh trình diễn áo dài hoạ tiết hoa phượng đỏ Hải Phòng.

Cùng với hình ảnh, âm nhạc cũng góp phần tạo nên nhịp điệu của đêm thi. Tiếng violin của nghệ sĩ Hoàng Rob trong tiết mục Hoa đào, các màn đồng diễn và những phần trình diễn của ca sĩ khách mời tạo nên sự chuyển tiếp giữa những không gian nghệ thuật khác nhau.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là sự hiện diện của những người đẹp, nghệ sĩ gắn bó với Hải Phòng.

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương trở lại với cuộc thi tại quê hương. Hơn hai thập kỷ sau khi đăng quang, cô tiếp tục nhận được tình cảm của khán giả đất Cảng. Hải Phòng cũng là quê hương của Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cuộc thi.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi có dịp đồng hành cùng các thí sinh thế hệ mới ngay trên quê nhà. Trong khi đó, ca sĩ Lưu Hiền Trinh mang đến những tiết mục sôi động, góp phần khuấy động không khí sân khấu bên biển Đồ Sơn.

Hoa hậu Mai Phương, Vân Nhi và ca sĩ Lưu Hiền Trinh đại diện những người con đất Cảng trên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Đồi Sơn, Hải Phòng.

Sự xuất hiện của những gương mặt ấy tạo thêm một sợi dây kết nối giữa cuộc thi và thành phố đăng cai. Với khán giả Hải Phòng, đó không chỉ là dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật lớn, mà còn là cơ hội gặp lại những người con quê hương đã ghi dấu ấn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Trong phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhắc đến Hải Phòng như một thành phố trẻ trung, năng động, giàu sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Những giá trị lịch sử, văn hóa cùng cốt cách hào hoa, phóng khoáng, trọng nghĩa tình của người dân đất Cảng cũng được ông nhấn mạnh.

Tinh thần ấy có sự gặp gỡ với Miền Hương Sắc, chủ đề hướng tới vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, chiều sâu văn hóa và biết trân trọng những giá trị truyền thống.

25 cô gái đang ráo riết chuẩn bị cho vòng chung kết, chặng hành trình quan trọng tìm ra Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với một địa phương giàu tiềm năng du lịch như Hải Phòng, việc tổ chức một sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn còn mở ra cơ hội giới thiệu điểm đến. Những hình ảnh về Đồ Sơn, Lan Hạ, làng cổ Việt Hải hay các công trình kiến trúc của thành phố có thể tiếp cận thêm công chúng thông qua sức hút của cuộc thi.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong lựa chọn trong quá trình sản xuất chương trình: Đưa những chất liệu văn hóa, du lịch và đời sống địa phương vào không gian nghệ thuật, thay vì chỉ sử dụng sân khấu làm nơi trình diễn nhan sắc.

Đêm Chung khảo khép lại với 25 thí sinh được lựa chọn bước vào Chung kết toàn quốc. Những cô gái tiếp tục hành trình chinh phục vương miện, còn Hải Phòng vẫn là điểm hẹn của chặng thi tiếp theo.

Từ sắc phượng trên tà áo dài đến những hình ảnh về biển đảo, di sản và con người, sân khấu Chung khảo đã góp thêm một cách kể chuyện về thành phố Cảng. Một cách kể không cần quá nhiều lời giới thiệu, bởi chính âm nhạc, trang phục và hình ảnh đã đưa Hải Phòng đến gần hơn với khán giả.