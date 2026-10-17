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Hoa hậu

Cận nhan sắc tuổi đôi mươi của 25 cô gái vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Sau đêm Chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hành trình chinh phục vương miện với nhiều thử thách mới. Trong buổi catwalk trên cát, các cô gái khoe nhan sắc, thể hiện sự tự tin và quyết tâm cho chặng thi phía trước.

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Từ 11/10, 25 cô gái bắt đầu vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Mở đầu chặng hành trình là thử thách ghi hình truyền hình thực tế, chọn ra đại diện danh hiệu đại sứ cuộc thi.
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Là thí sinh Hải Phòng, Bùi Mai Linh tự tin bước vào Chung kết. Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
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Vũ Hồng Hạnh vẫn bất ngờ khi nhớ lại khoảnh khắc được công bố là Thí sinh được yêu thích nhất, đồng thời là người đầu tiên được gọi tên vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Từ hồi hộp chờ kết quả đến vỡ òa khi nghe tên mình, cô biết ơn tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.
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Sau hai tháng ở nhà chung, Hồng Hạnh cảm nhận bản thân trưởng thành. Đêm Chung khảo để lại nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực để cô hoàn thiện kỹ năng và nỗ lực tỏa sáng cho đêm Chung kết.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ cô sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam. Trong phần thi tài năng, Khánh Vi thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt khi xử lý tình huống giả định về khủng hoảng truyền thông.
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Nguyễn Yến Trang hào hứng với mọi thử thách của chương trình. Theo học chuyên ngành Sư phạm tiểu học, Yến Trang cho biết cô có nhiều fan hâm mộ nhí, lượt theo dõi tăng lên đáng kể sau đêm Chung khảo.
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Phạm Vân Hà (ảnh trái) và Hoàng Thị Hà Phương là hai cô gái đến từ Hải Phòng. Vân Hà là thí sinh 18 tuổi duy nhất ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong khi, Hà Phương thể hiện sự bản lĩnh, tự tin của nữ sinh đã tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân
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Mai Thị Yến Nhi (SBD 072) và Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) trong thử thách catwalk trên cát. Là vũ công, Yến Nhi tự tin trình diễn ở mọi địa hình. Cô thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện trong phần thi tài năng. Ngược lại, Ngọc Lan cho rằng catwalk chưa phải thế mạnh của mình. Tuy nhiên, sau hai tháng được đào tạo, tập luyện ở nhà chung, cô dần tự tin hơn.
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Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) đến từ TPHCM. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m, từng là vận động viên taekwondo, giành nhiều huy chương vàng, bạc và đồng. Trong phần thi tài năng, Kim Châu trình diễn múa côn. Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) là sinh viên năm hai, ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT. Tại cuộc thi, Ái Linh trân trọng cơ hội sống ở nhà chung, hiểu thêm giá trị của sự quan tâm và tình cảm được vun đắp qua từng trải nghiệm.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) và Lê Phương Nghi (SBD 031) là hai hoa khôi góp mặt tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Tạ Thị Hoa (SBD 618) cho biết đây là lần đầu cô catwalk trên cát. Nền cát lún khiến thí sinh khó giữ thăng bằng, các bước đi cũng chưa đạt được độ uyển chuyển như mong muốn. Thử thách đòi hỏi cô làm quen và điều chỉnh cách di chuyển. Tương tự với Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450), cô gặp một số khó khăn khi trình diễn trên cát. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Huế nói cô thích thú với trải nghiệm mới lạ này.
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Lưu Phương Anh (SBD 290) và Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) là bạn thân tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam. Theo Hạ Nghi, cô "lãi lớn" khi đến Hoa hậu Việt Nam và có thêm nhiều bạn mới, học hỏi từ họ.
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Bùi Minh Phương (SBD 082) và Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) là hai cô gái có trình độ ngoại ngữ ấn tượng lọt vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Minh Phương sở hữu IELTS 8.0, đạt điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level và là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022. Trong khi Khánh Linh có khả năng sử dụng thành thạo 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.
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Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) và Nguyễn Thị Hoa (SBD 240). Cả hai đều chọn xử lý tình huống ở phần thi Đại sứ Nghệ thuật và Truyền thông. Khánh Vi tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương. Cô cũng giành giải Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022. Nguyễn Thị Hoa từng giành danh hiệu Miss HUTECH 2025
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Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582) và Đinh Diệu Anh (186). Trong phần thi tài năng, Diệu Anh gây bất ngờ với màn nhảy hiện đại. Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết với thử thách bất ngờ từ Ban tổ chức, cô chuẩn bị bài nhảy chỉ trong 15 phút.
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Một số khoảnh khắc ấn tượng trong thử thách catwalk trên cát tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

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