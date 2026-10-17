Cận nhan sắc tuổi đôi mươi của 25 cô gái vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau đêm Chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hành trình chinh phục vương miện với nhiều thử thách mới. Trong buổi catwalk trên cát, các cô gái khoe nhan sắc, thể hiện sự tự tin và quyết tâm cho chặng thi phía trước.
TPO - Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả bất ngờ khi lần lượt phô diễn tài lẻ. Từ những điệu múa quạt uyển chuyển, màn biểu diễn võ thuật mạnh mẽ đến những tiết mục khoe giọng hát, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên sân khấu đa dạng và đầy sức hút.
TPO - Vượt qua hơn 100.000 hồ sơ đăng ký online và hàng nghìn cô gái tại vòng casting trực tiếp, Andreína Martínez - Á hậu 2 Miss Universe 2022 đã ghi tên mình vào top 3 vòng casting Angel Among Us của Victoria’s Secret.
TPO - 25 cô gái ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức thông qua phần thi tranh biện với 12 chủ đề gần gũi đời sống.
TPO - Trong không gian cổ kính của chùa Côn Sơn, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diện áo dài, khoe nét dịu dàng trước ống kính.
TPO - Bãi cát trở thành sàn diễn của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong thử thách catwalk. Dù còn bỡ ngỡ, nhiều cô gái nhớ lại kỹ năng đã được đào tạo ở vòng chung khảo để tự tin sải bước.
TPO - Tối 15/10, trong chuỗi hoạt động nhằm tìm ra người nắm giữ danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nhiều thí sinh thể hiện tài năng đặc biệt trên sân khấu. Các cô gái gây ấn tượng với những màn trình diễn đa dạng, từ khoe vũ đạo, ca hát đến múa võ, viết thư pháp.
TPO - Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban giám khảo đạt mức đồng thuận khoảng 90% khi chọn Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Một số thí sinh khiến ông thay đổi điểm số vào phút chót nhờ phần trình diễn trên sân khấu chung khảo.
TPO - Một bữa cơm nhỏ bé tại Làng trẻ SOS Hải Phòng chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm và cả niềm vui dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đó chính là sự nhân văn, tinh thần hướng đến cộng đồng mà Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 muốn thể hiện thông qua trụ cột “Cống hiến”.
TPO - Sáng 15/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trên bãi biển Rồng, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trong thử thách mang tên “Sắc màu trên cát”. Diện những bộ trang phục tôn nét nữ tính, các cô gái bước vào phần thi catwalk trên cát, với hai hình thức trình diễn cá nhân và theo nhóm.
TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết cô mất 14 năm theo đuổi con đường trở thành tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hoa hậu Việt Nam 2004 từng một lần bảo vệ chưa thành công.
TPO - Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng khi cả hai tham gia media tour sáng 15/10. Trước đó, Quỳnh Anh bị lộ tin nhắn với lời lẽ không hay về Hồng Đăng trong nhóm chat có nhiều á hậu, người đẹp.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu lội bùn, đào đất, trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Trải nghiệm ý nghĩa và khác lạ này cho các cô gái Hoa hậu Việt Nam cơ hội bộc lộ tố chất của nhà hoạt động vì môi trường.
TPO - Trải nghiệm một ngày dọn rác trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hiểu rõ bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng cá nhân nào, mà cần sự chung tay từ cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ góp thêm phần giữ môi trường xanh hơn.
TPO - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh đến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Các cô gái đội Hoa phượng đỏ có cơ hội trải nghiệm công việc chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
TPO - Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp tham gia vào hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.