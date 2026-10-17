Cô gái tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Một bữa cơm nhỏ bé tại Làng trẻ SOS Hải Phòng chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm và cả niềm vui dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đó chính là sự nhân văn, tinh thần hướng đến cộng đồng mà Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 muốn thể hiện thông qua trụ cột “Cống hiến”.