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Hoa hậu

Cô gái tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam

TPO - Vũ Thị Khánh Vi là một trong 25 cô gái được xướng tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

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Trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội, Vũ Thị Khánh Vi được xướng tên vào Top 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, cao 1,65 m, số đo ba vòng 80-64-89 cm.
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Khánh Vi chia sẻ: “Cảm xúc của tôi lúc được gọi tên thật sự vỡ òa, hồi hộp. Tôi tin rằng tôi và các bạn thí sinh đều cảm thấy biết ơn hành trình tại Hoa hậu Việt Nam. Dù dừng lại hay đi tiếp, chúng tôi vẫn là chị em”. Khánh Vi cho biết sẽ nỗ lực trau dồi sức khỏe, kỹ năng trình diễn để tỏa sáng ở vòng chung kết.
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Khánh Vi trình diễn dạ hội, áo tắm trong đêm chung khảo. Trước đó, cô và 52 thí sinh có những ngày tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho các màn đồng diễn và tiết mục trình diễn trong chung khảo. Khánh Vi gây chú ý với gương mặt sáng sân khấu, nụ cười ngọt ngào, gây thiện cảm với khán giả.
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Khánh Vi rạng rỡ trong hoạt động ghi hình đầu tiên của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng. Khánh Vi là gương mặt gây chú ý trên truyền thông với hồ sơ ấn tượng. Khánh Vi tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kinh tế Quốc tế,
ĐH Ngoại thương, đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.
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Cô là một trong ba cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ghi danh vào Top 25 thí sinh trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Xuất phát từ cái nôi nhan sắc ĐH Ngoại thương, Khánh Vi được truyền cảm hứng bởi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cũng là giám khảo của cuộc thi năm nay.
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Khánh Vi đạt nhiều thành tích học tập ấn tượng như Giải Nhì môn Ngữ văn, kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm 2015-2016, Giải Ba môn Tiếng Anh, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm 2021-2022. Cô cũng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường ĐH Ngoại thương.
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Khánh Vi cho biết là một sinh viên Ngoại thương, cô cảm thấy tự hào khi ngôi trường có những thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa biết dùng sức ảnh hưởng của mình để cống hiến cho xã hội. Khánh Vi ngưỡng mộ đàn chị học cùng trường - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở chị không chỉ là danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, mà là cách chị gìn giữ giá trị của danh hiệu ấy bằng những hành động bền bỉ sau đăng quang. Đặc biệt, dự án Cõng điện lên bản của chị giúp tôi hiểu rằng, một hoa hậu không chỉ lan tỏa vẻ đẹp, mà còn tạo nên những giá trị rất thiết thực cho xã hội", cô nói.
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Trong hành trình vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Vi và 52 thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ tại các tỉnh, thành phía Bắc để tham gia các hoạt động tham quan, từ thiện, xã hội. Thông qua các hoạt động, sự trưởng thành của thí sinh Hoa hậu Việt Nam được định hướng dựa trên bốn trụ cột mà cuộc thi đặt ra: Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến.
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Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Khánh Vi cùng các thí sinh được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng catwalk, trang điểm, giao tiếp, ứng xử, phản biện... Những trải nghiệm này giúp các cô gái lột xác, từ chưa từng trang điểm, đi giày cao gót, họ trở nên tự tin hơn khi trình diễn trên sân khấu.
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Từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực MC, Khánh Vi tự tin thể hiện bản thân trong các lớp học về giao tiếp, ứng xử. Cô cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ làm MC trong buổi tiệc chào mừng 53 thí sinh tới Hải Phòng tham gia vòng chung khảo. Đây được xem là lợi thế của cô khi tham gia cuộc thi sắc đẹp.
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Các hoạt động tại cuộc thi cũng giúp thí sinh bồi đắp về văn hóa, tâm hồn và lòng yêu nước. Khánh Vi cùng 52 thí sinh có dịp tham gia chuyến tàu 5 Cửa ô về miền Kinh Bắc đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Diện áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng, Khánh Vi và dàn thí sinh hòa vào không khí nô nức của ngày lễ độc lập. Trên chuyến tàu 5 Cửa ô, Khánh Vi có dịp thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hà Nội, nghe hát chầu văn và thêm hiểu hơn về Bắc Ninh qua những làn điệu quan họ.
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Tại Bắc Ninh, cô được mặc thử áo tứ thân, đội nón quai thao của các liền chị. Cô cùng các thí sinh còn được học cách chít khăn mỏ quạ, hát quan họ. Với Khánh Vi đây là những trải nghiệm ấn tượng, giúp cô hiểu và yêu hơn về văn hóa truyền thống.
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Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, Khánh Vi và 52 thí sinh được tham dự nhiều hoạt động tri ân, từ thiện ý nghĩa tại Lai Châu, Tuyên Quang và TP Hải Phòng. Tại TP Hải Phòng, Khánh Vi và Top 25 thí sinh tham dự buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS. Trước đó, thí sinh cũng có cơ hội trao tặng khu vui chơi cho trẻ em vùng cao Lai Châu, tổ chức Trung thu cho trẻ em Tuyên Quang, Vân Đồn (Quảng Ninh).
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Khánh Vi cho biết tinh thần cống hiến không chỉ thể hiện qua những dự án lớn hay các hoạt động thiện nguyện quy mô, mà còn bắt đầu từ hành động nhỏ bé, thiết thực trong đời sống. Những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam giúp cô đồng cảm hơn với nhiều mảnh đời khó khăn và được bồi đắp tinh thần cống hiến, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp.
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Chia sẻ về hành trình mới tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Vi nói danh hiệu không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình trách nhiệm. "Nếu may mắn có cơ hội đi xa tại Hoa hậu Việt Nam, tôi sẽ dùng tiếng nói và khả năng của bản thân để tạo ra những giá trị tích cực, dù bắt đầu từ những điều rất nhỏ", cô nói.

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