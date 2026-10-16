Vận động sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Ngày 15/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cuộc thi được triển khai ở ba thể loại gồm truyện ngắn, thơ và ca khúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đây là hoạt động nhằm tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu về ý nghĩa cuộc thi. Ảnh: Minh Ngọc.

Hoạt động được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình.

"Chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải hát tri ân đồng đội. Ảnh: Minh Ngọc.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng tới khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của đội ngũ văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên.

Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Nội dung sáng tác không chỉ tái hiện năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng mà còn khắc họa số phận những con người bình dị, các gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và các nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay.

Có mặt tại lễ phát động, nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động khi nhiều văn nghệ sĩ cùng hội tụ trong một hoạt động hướng tới những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ phát động tập hợp những người hoạt động văn học, nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng hướng về một chủ đề chung. Ảnh: Minh Ngọc.

Theo nhạc sĩ, văn học, nghệ thuật Việt Nam có một dòng sáng tác đặc biệt gắn với sự tôn vinh, tri ân những người có công với đất nước. Đây cũng là một trong những giá trị tạo nên bản sắc riêng của đời sống văn học, nghệ thuật dân tộc.

“Có lẽ có một điều rất đặc biệt trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam, nhất là trong thi ca, đó là giá trị khá khác biệt so với nhiều nền âm nhạc trên thế giới. Chúng ta có dòng văn học nghệ thuật riêng, rất đặc biệt, về sự tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đó gần như là một trụ cột, nền móng quan trọng để văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành, phát triển cho đến ngày nay”, nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ.

Nhạc sĩ cho rằng lễ phát động không chỉ là dịp khởi động một cuộc thi sáng tác mà còn mang ý nghĩa tập hợp những người hoạt động văn học, nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng hướng về một chủ đề chung.