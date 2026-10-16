Đại lễ hội Xòe Thái trước giờ khai mạc

TPO - Ngay trước giờ G của đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, bầu không khí tại địa phương đang nóng lên từng giờ. Các hoạt động bên lề đang diễn ra sôi nổi, thu hút du khách tham quan.

Ghi nhận đến chiều 16/10, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc hoành tráng mang chủ đề Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc đã hoàn tất 100%.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với lễ kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tâm điểm của lễ hội là màn đại Xòe mang tên Xòe Thái - Trọn một vòng yêu đã hoàn thành buổi tổng duyệt xuất sắc vào tối 15/10. Đúng 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và học sinh địa phương trong trang phục truyền thống sắc sảo đã đồng điệu từng bước chân, nhịp tay, sẵn sàng tái hiện sinh động sáu điệu xòe cổ đặc trưng tại sân vận động Nghĩa Lộ lúc 20h, tối 16/10.

Song song đó, công tác chỉnh trang đô thị, rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm lưu trú và trang hoàng đường phố tại các phường trung tâm cũng đã hoàn thành.

Sức hút của màn đại xòe kỷ lục đã khiến lượng du khách trong và ngoài nước đổ về khu vực trung tâm lễ hội tăng đột biến theo từng giờ. Để đảm bảo giao thông thông suốt, cảnh sát giao thông cùng lực lượng công an tỉnh đã túc trực 24/24 tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, chống ùn tắc.

Hiện tại, hầu hết khách sạn, homestay trên địa bàn đã rơi vào tình trạng "cháy phòng". Trước sức ép lớn về hạ tầng lưu trú, nhiều hộ dân địa phương đã thể hiện tinh thần hiếu khách nồng hậu bằng cách chủ động nhường không gian nhà ở để làm chỗ trú chân cộng đồng cho khách phương xa.

Các hoạt động hấp dẫn tại hội chợ cùng nhiều chương trình thu hút du khách.

Điểm nóng đáng chú ý trong công tác quản lý năm nay là việc kiểm soát và bảo vệ quyền lợi cho người dân xem hội. Ban tổ chức khẳng định toàn bộ hơn 10.000 vé tham dự đêm khai mạc tại sân vận động là vé phát hoàn toàn miễn phí 100%.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cao của du khách, trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng gom vé và rao bán trục lợi. Lực lượng công an phường Trung Tâm đã liên tiếp phát hiện, triệu tập và xử lý 3 đối tượng có hành vi đầu cơ, bán lại vé miễn phí sai quy định.

Ban tổ chức phát đi khuyến cáo khẩn du khách cần hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không mua bán vé từ các nguồn trôi nổi trên mạng xã hội để tránh bẫy lừa đảo. Mọi thông tin điều phối và hỗ trợ vị trí xem hội sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp tại khu vực diễn ra sự kiện.