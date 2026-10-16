Khánh Hòa kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

TPO - Khánh Hòa vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng tài liệu, hình ảnh, kỷ vật lịch sử về Trường Sa để phục vụ trưng bày tại bảo tàng đang được xây dựng.

Ngày 16/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa có thư ngỏ phát động vận động hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao tài liệu, hiện vật, tư liệu và kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa.

Đối tượng vận động gồm các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và người dân trong, ngoài nước.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các tài liệu, hiện vật được vận động hiến tặng tập trung vào nhiều nội dung, như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, diện mạo Trường Sa, vai trò và tầm quan trọng chiến lược của quần đảo, quá trình Trường Sa gắn với lịch sử Việt Nam, hoạt động của quân và dân trên đảo.

Tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn tiếp nhận các hiện vật phản ánh quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại Trường Sa, tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với quần đảo, cùng những hình ảnh, tư liệu nghe nhìn về Trường Sa ngày nay.

Các tổ chức, cá nhân có thể hiến tặng tự nguyện, chuyển giao hiện vật hoặc cung cấp thông tin liên quan. Việc tiếp nhận được thực hiện thường xuyên, liên tục kể từ ngày phát động. UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết các tài liệu, hiện vật gửi về bảo tàng được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng nhằm trở thành thiết chế văn hóa, giáo dục phục vụ nghiên cứu khoa học, học tập và tham quan, góp phần lưu giữ, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quần đảo Trường Sa. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1997 ngày 31/7/2024 và đã được khởi công xây dựng.