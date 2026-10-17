Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích tại phá Tam Giang ở Huế

TPO - Sau khi phát hiện xe máy nằm nghiêng, kính vỡ trên cầu Tam Giang nhưng không có người, lực lượng chức năng TP. Huế tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực hạ lưu cầu, thuộc phá Tam Giang.

Sáng 17/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa phối hợp tổ chức tìm kiếm một nạn nhân nghi gặp nạn tại cầu Tam Giang, sau đó rơi xuống đầm phá mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích trên phá Tam Giang vào sáng 17/10.

Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Q. (SN 1991, trú phường Thuận An, Huế). Trước đó, khoảng 21h30 ngày 15/10, người dân phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 75AA-500.46 nằm nghiêng, tựa vào thành cầu Tam Giang (đoạn qua phường Hóa Châu), kính xe bị vỡ nhưng không có người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hóa Châu phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực sông nước phá Tam Giang.

Đến sáng nay, thi thể nạn nhân Huỳnh Thanh Q. đã được tìm thấy ở phía hạ lưu cầu Tam Giang, gần Rú Chá.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.