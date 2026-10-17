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Đà Nẵng tìm thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc

TPO - Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng vừa phát thư ngỏ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ (cũ), nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin và địa điểm an táng các liệt sĩ.

Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ vừa phát thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, đơn vị và người dân cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây.

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Địa điểm số 62 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, nguyên là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ, nơi diễn ra trận đánh khiến 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1968.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tam Kỳ là địa bàn trọng điểm của tỉnh Quảng Nam (phía địch gọi là Quảng Tín). Cuối tháng 12/1967, tỉnh thành lập Liên đội đặc công Quảng Nam, gồm Đại đội V18 và V16. Ngày 20/1/1968, Tiểu đoàn 74 được thành lập với 200 cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng tham gia chiến dịch có tổng quân số 847 người, gồm Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 72, Tiểu đoàn 74, Liên đội đặc công cùng các lực lượng pháo binh, đánh tăng. Nhân dân ở vùng giải phóng, vùng tranh chấp và nội thị cũng được vận động, tổ chức lực lượng, chuẩn bị phối hợp nổi dậy.

Từ rạng sáng 30/1/1968, lực lượng cách mạng tại Đà Nẵng và Hội An nổ súng tiến công, trong khi Tam Kỳ chưa triển khai chiến đấu. Đến 1h30 ngày 31/1, tức mồng Hai Tết Mậu Thân, các đơn vị tại Tam Kỳ mới bắt đầu tiến công, khiến yếu tố bất ngờ không còn được bảo đảm.

Sáng 31/1, địch huy động xe tăng, máy bay và pháo binh phản kích dữ dội. Đến khoảng 8h, phần lớn lực lượng ta rút ra ngoại ô. Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 tiếp tục bám trụ tại Tỉnh đường, chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng. Đại đội 1, Tiểu đoàn 74, cũng kiên cường chiến đấu ở phía Đông Tỉnh đường.

Hơn 20.000 quần chúng từ vùng ven tiến vào thị xã phối hợp nổi dậy, nhưng kế hoạch không thành công trước sự đàn áp của địch. Hơn 100 người dân hy sinh, hàng trăm người bị bắt. Phía ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 600 quân địch, chiếm được Tỉnh đường và một số vị trí trước khi phải lui về vùng ven.

Chiến dịch khiến 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trong đó, nhiều người thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 hy sinh tại Tỉnh đường, địa điểm nay ở số 62 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, nguyên là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, bộ đội hy sinh nhiều tại khu vực nội thị, trong khi cơ sở cách mạng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, an táng. Vì vậy, thi thể các liệt sĩ có thể đã bị địch đưa đi chôn tập thể tại những địa điểm khác, chủ yếu ở vùng ven. Việc xác minh thông tin về nơi chôn cất vẫn cần sự chung tay của các nhân chứng và người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ kêu gọi các hội cựu chiến binh, ban liên lạc, hội truyền thống của những đơn vị từng chiến đấu tại Tam Kỳ; cựu quân nhân, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp tài liệu, ký ức hoặc thông tin liên quan đến các liệt sĩ và địa điểm an táng.

Thông tin gửi về Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, số 72 đường Hùng Vương, TP. Đà Nẵng. Người tiếp nhận là Trung tá Trương Quang Chinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường, số điện thoại 0979.533.270; hoặc Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Trợ lý Chính trị, số điện thoại 0962.266.299.

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#liệt sĩ #Tết Mậu Thân #Đà Nẵng #Tam Kỳ #chiến tranh #các chiến sĩ #liệt sĩ hy sinh

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