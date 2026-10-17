Xe khách lấn làn, vượt ẩu trên Quốc lộ 14 gây bức xúc

TPO - Xe khách giường nằm biển số 47B-015.28 của nhà xe Minh Linh bất chấp nguy hiểm, vượt ẩu tại Km 1637+600 thuộc Quốc lộ 14 (địa phận tỉnh Gia Lai) gây nguy hiểm cho người khác.

Xe khách biển số 47B-015.28 lấn làn nguy hiểm được camera hành trình xe đối diện ghi lại.

Ngày 17/10, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản đối với tài xế Nguyễn Thanh Quang (SN 1977, trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Vượt xe trong trường hợp không được vượt”.

Qua phản ánh, ngày 13/10, xe khách giường nằm 46 chỗ, biển số 47B-015.28 của nhà xe Minh Linh (tỉnh Đắk Lắk), vượt xe trong tình trạng không được vượt tại Km 1637+600 thuộc Quốc lộ 14, tuyến Đắk Lắk - Gia Lai.

Cụ thể, theo camera hành trình mà người tham gia giao thông cung cấp, xe khách do tài xế Quang điều khiển đi từ hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe khách đến Km 1637+600 dù có vạch liền nhưng tài xế Quang vẫn điều khiển xe khách qua làn đường ngược chiều. Tình huống này rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Xe khách biển 47B-015.28 vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông dừng lại lập biên bản xử lý.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 xác định tài xế lái chiếc xe được xác định là Nguyễn Thanh Quang có Giấy phép lái xe hạng E thời hạn đến tháng 7/2028. Tài xế này đã có hành vi phóng xe, vượt ẩu ở khúc cua có vạch kẻ liền, xem thường tính mạng của hành khách đang ngồi trên xe.

Ngày 16/10, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Vượt xe trong trường hợp không được vượt” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP), đồng thời tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế Quang.