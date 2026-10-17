Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

TPO - Thời gian gần đây, nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông thường xuyên đổi màu đục như nước vo gạo. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng trên.

Theo phản ánh của người dân thôn Bình An (xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên), thời gian gần đây nước sông Cầu đoạn qua xã thường xuyên đổi màu trắng đục bất thường.

Mới đây nhất, sáng sớm ngày 16/10 nước sông chuyển màu trắng đục, sau vài giờ mới trong trở lại. "Nước sông đục ngầu như nước vo gạo mà không rõ nguyên nhân khiến chúng tôi rất hoang mang", bà Hoàng Thị Lan, thôn Bình An chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông xác nhận: Thời gian gần đây có tình trạng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn xã chuyển màu trắng đục. Mới đây nhất, sáng ngày 16/10 nước sông Cầu đã xuất hiện tình trạng trên. Trước đó khoảng 1 tháng, nước sông cũng chuyển màu trắng đục.

Nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông sáng ngày 16/10

Theo ông Thân, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân nước sông Cầu đổi màu bất thường.

Ông Thân cũng cho biết, trên địa bàn xã có một nhà máy giấy đang hoạt động và nhiều ý kiến lo ngại hoạt động xả thải của nhà máy gây ô nhiễm sông Cầu. UBND xã cũng đã làm việc với nhà máy giấy nhưng chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân và xác định nguồn phát thải từ nhà máy. Doanh nghiệp cũng mong muốn sớm xác định rõ nguyên nhân để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Được biết, Sở NN&MT Thái Nguyên đã cử đoàn công tác về xã Bạch Thông để lấy mẫu nước sông Cầu phân tích.