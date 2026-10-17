Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện đồng hồ điện, nước, xăng dầu gian lận, phải bồi thường cho bị hại

TPO - “Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Sáng 17/10, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá



Phát biểu thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phải nghiên cứu 2 vấn đề này một cách kỹ lưỡng và tổng thể để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Về vấn đề đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đây là lĩnh vực chuyên sâu, nhưng có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và năng lực phát triển đất nước. Hằng ngày, người dân “va chạm” rất nhiều như về tiền điện, tiền nước…

Vì thế, sai lệch về đo lường có thể gây thiệt hại cho người dân, làm cho doanh nghiệp mất thị trường, ảnh hưởng đến đời sống, thậm chí, có thể ảnh hưởng đến việc: vi phạm hay không vi phạm, thật hay giả, phạm tội hay không phạm tội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ví dụ, trong lĩnh vực môi trường, từ chỉ số thiết bị đo có thể khẳng định ô nhiễm môi trường hay không, nếu gian dối thì ai chịu trách nhiệm. Rồi vấn đề thuốc có đủ đảm bảo chất lượng, thành phần hay không?

“Đây là vấn đề rất lớn. Tôi cho rằng nếu không có những căn cứ về đo lường thì cũng không xác định được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Góp ý cụ thể, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần phải phát triển năng lực đo lường, phục vụ nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Muốn làm chủ công nghệ phải có khả năng đo, kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Đo lường không theo kịp thì nghiên cứu khó đi đến sản xuất, doanh nghiệp khó tham gia sâu vào cái chuỗi giá trị.

Đề cập đến dự kiến nhu cầu ngân sách dành cho hệ thống tiêu chuẩn đo lường thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ thứ tự ưu tiên, khả năng sử dụng và kết quả đạt được. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng năng lực được quốc tế thừa nhận, khả năng phục vụ cho doanh nghiệp và giảm chi phí dịch vụ.

“Bây giờ xu hướng giảm chi phí, quản lý chi phí là rất quan trọng, đối với cả nền kinh tế nói chung và cả từng doanh nghiệp, từng khâu đoạn. Không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá cả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, chuyển đổi số phải nâng cao độ tin cậy của kết quả đo và giảm chi phí thực hiện. Một vấn đề nữa, là phải bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân khi có sai lệch, gian lận đo lường.

“Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Chức năng quản lý phải thật rõ

Về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và quản lý đúng trách nhiệm; khuyến khích những ứng dụng công nghệ, tuy nhiên, ranh giới giữa bưu chính, vận tải với thương mại điện tử cần phải được xác định rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận, sáng 17/10. (Ảnh: Như Ý)

Hiện nay, vấn đề thương mại điện tử đã bao trùm. Nếu không rõ phạm vi, doanh nghiệp có thể phải đáp ứng nhiều lớp điều kiện cho cùng một hoạt động, và cơ quan quản lý cũng khó phân định trách nhiệm. “Chức năng quản lý phải thật rõ, nếu nhiều bộ là doanh nghiệp khổ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thủ tục đơn giản phải đi cùng với trách nhiệm rõ ràng và các năng lực giám sát thực chất. Hậu kiểm cần dựa trên rủi ro chất lượng dịch vụ, mức độ tuân thủ; tránh kiểm tra dàn trải, chồng chéo. Không để các điều kiện đã bỏ, không cấp phép lại trở lại dưới hình thức phải xác nhận đăng ký.

Nêu cụ thể một số vấn đề, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển bưu chính phải gắn với kết nối thị trường trong nước và quốc tế; phải đảm bảo dịch vụ thiết yếu đến được với mọi người dân, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước. Điều quan trọng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng ở vị trí trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải bao bì… Thước đo thành công là hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn và doanh nghiệp giảm được chi phí, người dân ở mọi vùng đều được phục vụ tốt hơn, quyền lợi được đảm bảo chắc chắn hơn và giá ngày càng rẻ hơn.