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Pháp luật

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Mở rộng điều tra vụ nam sinh 16 tuổi ở Hải Phòng bị bạn đánh tử vong

Nguyễn Hoàn

TPO - Nơi xảy ra xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm học sinh lớp 11 được xác định tại khu vực gần nhà ăn Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu Nam Đồng (Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng).

Ngày 17/10, liên quan vụ nam sinh 16 tuổiHải Phòng bị bạn đánh dẫn đến tử vong, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, ngoài việc tạm giữ hình sự Đỗ Phúc Bảo (SN 2010), cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng khác có liên quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 kể chi tiết: Sự việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 14/10, tại khu vực cạnh nhà ăn phân hiệu phường Nam Đồng (Hải Dương cũ)- tức cơ sở 2 của Trường.

Thời điểm trên, nhóm học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn trong đó có Đỗ Phúc Bảo đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu Nam Đồng, có mâu thuẫn với nhóm học sinh lớp 11 của trường (học sinh liên thông giữa THPT và Giáo dục nghề nghiệp, còn gọi là hệ 9+).

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Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu Nam Đồng (thuộc tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng)

Sau khi xảy ra xô xát giữa hai nhóm, nam sinh H.C.H (SN 2010, ở xã Hà Đông) bị ngất, nằm bất động trong khuôn viên trường. Phát hiện sự việc, giáo viên nhà trường đã sơ cứu ban đầu và liên hệ với lực lượng cấp cứu 115 đưa học sinh này vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Nhà trường cũng trình báo Công an phường Nam Đồng ngay sau đó. Công an phường đã đến hiện trường, đưa nhóm học sinh liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, liên hệ với gia đình, phụ huynh trực tiếp lên trụ sở công an phường làm việc, giám hộ cho học sinh vi phạm.

Mặc dù bệnh viện đã khẩn trương phối hợp, thực hiện các biện pháp cấp cứu, cứu chữa, song em H.C.H đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

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Trung tâm GDTX Kinh Môn, TP Hải Phòng.

Ghi nhận của phóng viên ngày 17/10, tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 phân hiệu Nam Đồng, một số giáo viên làm việc ngày cuối tuần, còn học sinh được nghỉ. Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

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#Hải Phòng #nam sinh 16 tuổi #Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 #hệ liên thông 9+ #giáo dục thường xuyên

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