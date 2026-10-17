Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.
TPO - Chiều 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10.
TPO - Đường đèo Hải Vân nhiều dốc, khúc cua xe cộ qua lại liên tục nhưng nhóm người vẫn kéo nhau ra ngồi giữa đường chụp ảnh.
TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.
TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe rong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?
TPO - Tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu, đề xuất vị trí khu trung tâm hành chính của tỉnh với diện tích khoảng 116,3ha thuộc xã Cam Lâm.
TPO - Sau một tuần triển khai chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã giải quyết gần 1.000 trong tổng số hơn 3.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bị trễ hẹn. Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi.
TPO - Qua rà soát Quốc lộ 49, cơ quan chức năng TP. Huế xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, với tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí xử lý đảm bảo an toàn dự kiến 110 tỷ đồng.
TPO - “Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.
TPO - Hình ảnh khay cơm bán trú gồm cơm trắng, canh rau muống, muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 (Phú Thọ) gây tranh luận trên mạng xã hội. UBND xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.
TPO - Phát hiện nam thanh niên chới với giữa dòng nước sâu sau khi nhảy cầu Tứ Phú bắc ngang sông Bồ, một cán bộ cảnh sát cơ động Huế lập tức lao xuống sông cứu người, phối hợp cùng đồng đội đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
TPO - Một xe đầu kéo chở sắt lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông, bị lật bên lề đường khiến tài xế và người đi cùng tử vong.
TPO - Thông qua camera hành trình người dân ghi lại cảnh xe khách vượt ẩu tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, gây bức xúc mạng xã hội, tài xế đã bị CSGT Đồng Nai mời lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
TPO - Xe khách giường nằm biển số 47B-015.28 của nhà xe Minh Linh bất chấp nguy hiểm, vượt ẩu tại Km 1637+600 thuộc Quốc lộ 14 (địa phận tỉnh Gia Lai) gây nguy hiểm cho người khác.
TPO - Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng vừa phát thư ngỏ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ (cũ), nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin và địa điểm an táng các liệt sĩ.
TPO - Sau khi phát hiện xe máy nằm nghiêng, kính vỡ trên cầu Tam Giang nhưng không có người, lực lượng chức năng TP. Huế tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực hạ lưu cầu, thuộc phá Tam Giang.