Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Sau một tuần triển khai chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã giải quyết gần 1.000 trong tổng số hơn 3.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bị trễ hẹn. Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi.