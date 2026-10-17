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Xã hội

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

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Dự án đường trục chính Tam Hòa dài 4,8 km, kết nối Quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công và tuyến ĐT.613B qua địa bàn xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Duy Quốc.
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Theo ghi nhận, một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường được thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, khoảng 1,2 km mặt bằng vẫn chưa được bàn giao do vướng mặt bằng, trong khi thời hạn hoàn thành dự án đang đến gần và mùa mưa bão đã cận kề.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đến nay chủ đầu tư được bàn giao khoảng 3,6 km mặt bằng, nhưng các đoạn chưa liền mạch. Giá trị xây lắp toàn dự án đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng.
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Phần mặt bằng còn vướng dài khoảng 1,2 km, liên quan đến 75 hồ sơ, trong đó có 51 hồ sơ liên quan nhà ở, đất ở. Đây là nút thắt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công các hạng mục còn lại.
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Tại cầu Trường Giang, đến giữa tháng 8, sau khi được bàn giao thêm mặt bằng, nhà thầu mới có điều kiện triển khai thi công móng cọc khoan nhồi tại các trụ T8, T9 và mố M2 phía đông cầu.
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Ông Bùi Xuân Tỉnh - Chỉ huy trưởng công trường - cho biết đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chậm khiến nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thi công, đặc biệt tại các hạng mục cầu.
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Theo đánh giá của đơn vị thi công, riêng phần khối lượng còn lại tại cầu Trường Giang cần khoảng 6-7 tháng mới có thể hoàn thành. Với thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12 là rất khó khăn.
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Dự án đường trục chính Tam Hòa khởi công tháng 4/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025 nhưng nhiều lần phải gia hạn do vướng giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Quảng Nam trước đây gia hạn đến ngày 31/12/2025, sau đó TP. Đà Nẵng tiếp tục điều chỉnh đến cuối năm 2026. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2026, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng vẫn chưa được bàn giao.

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#Đà Nẵng #đường Đà Nẵng #dự án giao thông #gia hạn dự án #bàn giao mặt bằng #Tam Hòa #đầu tư 646 tỷ #chậm tiến độ #1 #2km mặt bằng chưa bàn giao

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