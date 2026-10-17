Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Xuân Tùng

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh - Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla0.jpg
Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá là thông điệp xuyên suốt chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Chọn sức khỏe, chọn tương lai"

Tại chương trình đã tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15. Đông đảo các bạn trẻ đã có dịp hiểu thêm mối đe doạ, tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Khói thuốc không chỉ gây hại cho người sử dụng, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và chất lượng môi trường sống. Vì vậy, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla9.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động tự giác, thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong thanh thiếu niên.

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của thanh niên.

Theo anh Triết, Lễ mít tinh diễn ra đúng vào ngày khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là điểm nhấn thời sự, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước những thách thức từ thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Hơn 103.000 người tử vong mỗi năm liên quan đến thuốc lá

TS. BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, với nhiều nhóm bệnh nguy hiểm như ung thư (điển hình là ung thư phổi), các bệnh tim mạch (đặc biệt là bệnh mạch vành), các bệnh hô hấp (đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) và suy giảm sức khỏe sinh sản.

Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hơn 103.000 người mỗi năm, trong đó 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động.

Xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những giải pháp then chốt, không chỉ giúp bảo vệ người không hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, mà còn tạo động lực thúc đẩy người đang sử dụng thuốc lá có thêm quyết tâm bỏ thuốc, xây dựng môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt văn minh, an toàn, lành mạnh", bà Thu nói.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla7.jpg
TS. BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh nhấn mạnh, sau 13 năm thực hiện Luật, môi trường không khói thuốc được xem là một trong những quy định đạt kết quả rõ nét nhất.

Tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 22,4%; tại cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giảm từ 54,3% xuống 35,6%. Tuy nhiên, để những kết quả này thực sự bền vững, cần tiếp tục thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân.

"Sức khỏe là nền tảng của tương lai. Lựa chọn không sử dụng thuốc lá hôm nay chính là lựa chọn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ những người thân yêu", bà Trần Khánh Thu nói.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla6.jpg
Bà Mimi Melles-Brewer - Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các đại sứ đồng hành với chương trình là Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ HanSaRa, Á quân Giọng hát Việt nhí 2021 Lê Song Tùng, diễn viên ca sĩ Cao Phú Quý, diễn viên Bùi Nguyên Gia Bảo đã góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla4.jpg
Các đại sứ của chương trình Thanh Hương, Cao Phú Quý và Bùi Nguyên Gia Bảo trong tiểu phẩm "nói không với thuốc lá". Ảnh: Xuân Tùng

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla3.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng nói không với thuốc lá - chọn sức khỏe, chọn tương lai. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla1.jpg
Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thể hiện quyết tâm hành động nói không với thuốc lá. Ảnh: Xuân Tùng
tp_01a.jpg
tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla.jpg
Trong chương trình, các bạn trẻ đã cùng lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai. Ảnh: Xuân Tùng
tp_suckhoe-thanhnien-khongthuocla14.jpg
Các bạn trẻ đạp xe diễu hành “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”. Ảnh: Xuân Tùng

Xem thêm

#T.Ư Đoàn #Bộ Y tế #thuốc lá #sức khỏe #thanh niên #môi trường không khói #phòng chống tác hại #Việt Nam #tương lai #chọn sức khỏe #chọn tương lai

Cùng chuyên mục

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe