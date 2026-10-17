Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh - Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”.

Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá là thông điệp xuyên suốt chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Chọn sức khỏe, chọn tương lai"

Tại chương trình đã tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15. Đông đảo các bạn trẻ đã có dịp hiểu thêm mối đe doạ, tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Khói thuốc không chỉ gây hại cho người sử dụng, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và chất lượng môi trường sống. Vì vậy, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động tự giác, thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong thanh thiếu niên.

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của thanh niên.

Theo anh Triết, Lễ mít tinh diễn ra đúng vào ngày khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là điểm nhấn thời sự, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước những thách thức từ thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Hơn 103.000 người tử vong mỗi năm liên quan đến thuốc lá

TS. BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, với nhiều nhóm bệnh nguy hiểm như ung thư (điển hình là ung thư phổi), các bệnh tim mạch (đặc biệt là bệnh mạch vành), các bệnh hô hấp (đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) và suy giảm sức khỏe sinh sản.

Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hơn 103.000 người mỗi năm, trong đó 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động.

Xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những giải pháp then chốt, không chỉ giúp bảo vệ người không hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, mà còn tạo động lực thúc đẩy người đang sử dụng thuốc lá có thêm quyết tâm bỏ thuốc, xây dựng môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt văn minh, an toàn, lành mạnh", bà Thu nói.

TS. BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh nhấn mạnh, sau 13 năm thực hiện Luật, môi trường không khói thuốc được xem là một trong những quy định đạt kết quả rõ nét nhất.

Tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 22,4%; tại cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giảm từ 54,3% xuống 35,6%. Tuy nhiên, để những kết quả này thực sự bền vững, cần tiếp tục thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân.

"Sức khỏe là nền tảng của tương lai. Lựa chọn không sử dụng thuốc lá hôm nay chính là lựa chọn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ những người thân yêu", bà Trần Khánh Thu nói.

Bà Mimi Melles-Brewer - Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các đại sứ đồng hành với chương trình là Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ HanSaRa, Á quân Giọng hát Việt nhí 2021 Lê Song Tùng, diễn viên ca sĩ Cao Phú Quý, diễn viên Bùi Nguyên Gia Bảo đã góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại sứ của chương trình Thanh Hương, Cao Phú Quý và Bùi Nguyên Gia Bảo trong tiểu phẩm "nói không với thuốc lá". Ảnh: Xuân Tùng

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng nói không với thuốc lá - chọn sức khỏe, chọn tương lai. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thể hiện quyết tâm hành động nói không với thuốc lá. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình, các bạn trẻ đã cùng lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai. Ảnh: Xuân Tùng