Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026: Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

AI không thay thế vai trò của sản xuất nông nghiệp

Anh Hoàng Ngọc Vũ - Chủ vườn ươm Đất Phật (Lạng Sơn):

Qua chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, nội dung khiến tôi quan tâm, suy nghĩ nhiều là những tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đối với thị trường lao động trong tương lai.

Dưới góc nhìn của một thanh niên đang trực tiếp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tôi cho rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì nhu cầu về những sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống con người vẫn luôn tồn tại.

AI hay tự động hóa không làm mất đi vai trò của sản xuất mà sẽ trở thành công cụ giúp con người nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giải phóng sức lao động. Điều quan trọng là chúng ta phải biết làm chủ và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao đổi tại chương trình đối thoại.

Tôi cũng rất tâm đắc với chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng rằng lựa chọn ngành nông nghiệp để khởi nghiệp là an toàn nhất. Từ chính trải nghiệm khởi nghiệp của bản thân, tôi thấy nhận định này có cơ sở, bởi nông nghiệp luôn gắn với những nhu cầu thiết yếu của xã hội và Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển lĩnh vực này.

Để khởi nghiệp và làm giàu từ nông nghiệp, người trẻ phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm và được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, khoa học kỹ thuật, năng lực quản trị, khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là nguồn lực tài chính và tư liệu sản xuất, trong đó quan trọng nhất đối với nông nghiệp chính là đất đai.

Anh Hoàng Ngọc Vũ, chủ vườn ươm Đất Phật (Lạng Sơn), nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ động học hỏi kiến thức là những yếu tố giúp thanh niên khởi nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cần có sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành thông qua cơ chế, chính sách thuận lợi, giúp thanh niên tiếp cận khoa học công nghệ, quỹ đất và thuê đất ổn định, lâu dài. Chính sách tín dụng cũng cần phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp, vốn đòi hỏi thời gian đầu tư dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồng thời, cần hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tôi kỳ vọng và tin rằng, với sự đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn trở về quê hương khởi nghiệp, không chỉ để lập nghiệp, làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm, khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thế hệ trẻ cần thay đổi để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao

Bạn Lê Hoài Nam - sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:

Điều tôi ấn tượng tại buổi đối thoại là các ý kiến đều đặt thanh niên trong yêu cầu phát triển mới của đất nước. Là người trẻ theo đuổi nghiên cứu, tôi đặc biệt ấn tượng với chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hành trình nghiên cứu khoa học và định hướng dành cho các nhà khoa học trẻ. Những chia sẻ này vừa truyền cảm hứng, vừa đặt ra trách nhiệm đối với người trẻ làm khoa học: phải lựa chọn những vấn đề có ý nghĩa, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

Bạn Lê Hoài Nam cho rằng bên cạnh hội nhập và làm chủ công nghệ, người trẻ cũng cần giữ gìn bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thay đổi phương pháp dạy và học trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành xu thế tất yếu đã phần nào giải đáp trăn trở của nhiều sinh viên. Theo tôi, giáo dục cần chuyển từ truyền đạt, ghi nhớ kiến thức sang phát triển tư duy, khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Qua đó, người trẻ có thể sử dụng AI như một công cụ nâng cao năng lực, thay vì phụ thuộc vào công nghệ hoặc để công nghệ thay thế tư duy của mình.

Bên cạnh hội nhập và làm chủ công nghệ, người trẻ cũng cần giữ gìn bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Việc các concert quốc gia, những ca khúc về đất nước được giới trẻ đón nhận cho thấy các giá trị văn hóa hoàn toàn có thể được làm mới bằng ngôn ngữ và cách tiếp cận của thế hệ hôm nay.

Các concert quốc gia thu hút đông đảo giới trẻ, cho thấy sức sống của những giá trị văn hóa dân tộc của thế hệ hôm nay.

Từ những vấn đề được đặt ra tại buổi đối thoại, tôi cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới cần hiểu thời cuộc, làm chủ công nghệ, có năng lực đổi mới sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để thanh niên không chỉ góp phần mà thực sự trở thành lực lượng thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững của đất nước.

Củng cố niềm tin cho nhà khoa học trẻ

TS. Đặng Thị Lệ Hằng - Phó Trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025:

Với những thanh niên làm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo như chúng tôi, chương trình đối thoại đã củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực phấn đấu trên con đường mình đã chọn. Từ những chia sẻ, phát biểu chỉ đạo tại chương trình, tôi cảm nhận được thông điệp người trẻ không chỉ được kỳ vọng mà còn được quan tâm, tạo điều kiện phát huy năng lực và đóng góp bằng những sản phẩm cụ thể.

TS. Đặng Thị Lệ Hằng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 cho biết chương trình đối thoại đã củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực cho các nhà khoa học trẻ.

Tôi kỳ vọng các chủ trương sớm được cụ thể hóa thành cơ chế thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, thủ tục quản lý và cơ hội tiếp cận nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Theo tôi, cần có cơ chế đặt hàng riêng, tạo cơ hội để nhà khoa học trẻ thử sức với những bài toán lớn, được đánh giá bằng năng lực, tính đột phá của ý tưởng thay vì thâm niên, thành tích và được chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Khi được tin tưởng, trao quyền, người trẻ sẽ mạnh dạn làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm giá trị, đóng góp cho đất nước.

Thu hẹp khoảng cách từ giảng đường đến thị trường lao động

Bạn Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng:

Với sinh viên, việc làm, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực không phải là những câu chuyện xa vời, mà là trăn trở thực tế khi chuẩn bị rời giảng đường, bước vào thị trường lao động.

Tôi mong những định hướng tại chương trình sớm được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, giúp sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ yêu cầu của doanh nghiệp và phát triển những kỹ năng cần thiết.

Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, cho rằng sự đồng hành và hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp sinh viên tự tin lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tôi cũng kỳ vọng Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong đào tạo, hướng nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức được học và yêu cầu thực tế của công việc.

Tôi tin rằng, khi được trao cơ hội và đồng hành đúng lúc, sinh viên sẽ tự tin hơn trên hành trình lập nghiệp, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.